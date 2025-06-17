https://ria.ru/20250617/putin-2023374100.html

Путин проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином на этой неделе

Путин проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином на этой неделе - РИА Новости, 17.06.2025

Путин проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином на этой неделе

Президент России Владимир Путин на этой неделе проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, лидеры обсудят текущую ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:11:00+03:00

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2025-06-17T17:11:00+03:00

россия

китай

ближний восток

си цзиньпин

юрий ушаков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на этой неделе проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, лидеры обсудят текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В ближайшие дни, буквально в ближайшие дни, на этой неделе, состоится телефонный разговор нашего президента с председателем Си Цзиньпином, в ходе которого, естественно, помимо двусторонки будут обсуждаться вопросы текущей ситуации на Ближнем Востоке, где Китай и Россия действуют в унисон и координируют позиции. Ну и другие вопросы, естественно, будут обсуждаться", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250530/kitay-2019890240.html

россия

китай

ближний восток

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россия, китай, ближний восток, си цзиньпин, юрий ушаков, владимир путин, в мире