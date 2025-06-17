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Путин проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином на этой неделе - РИА Новости, 17.06.2025
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17:11 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/putin-2023374100.html
Путин проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином на этой неделе
Путин проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином на этой неделе - РИА Новости, 17.06.2025
Путин проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином на этой неделе
Президент России Владимир Путин на этой неделе проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, лидеры обсудят текущую ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:11:00+03:00
2025-06-17T17:11:00+03:00
россия
китай
ближний восток
си цзиньпин
юрий ушаков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на этой неделе проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, лидеры обсудят текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В ближайшие дни, буквально в ближайшие дни, на этой неделе, состоится телефонный разговор нашего президента с председателем Си Цзиньпином, в ходе которого, естественно, помимо двусторонки будут обсуждаться вопросы текущей ситуации на Ближнем Востоке, где Китай и Россия действуют в унисон и координируют позиции. Ну и другие вопросы, естественно, будут обсуждаться", - сказал Ушаков.
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россия, китай, ближний восток, си цзиньпин, юрий ушаков, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Ближний Восток, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Путин проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином на этой неделе

Ушаков: Путин на этой неделе проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на этой неделе проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, лидеры обсудят текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В ближайшие дни, буквально в ближайшие дни, на этой неделе, состоится телефонный разговор нашего президента с председателем Си Цзиньпином, в ходе которого, естественно, помимо двусторонки будут обсуждаться вопросы текущей ситуации на Ближнем Востоке, где Китай и Россия действуют в унисон и координируют позиции. Ну и другие вопросы, естественно, будут обсуждаться", - сказал Ушаков.
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РоссияКитайБлижний ВостокСи ЦзиньпинЮрий УшаковВладимир ПутинВ мире
 
 
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