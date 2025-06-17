https://ria.ru/20250617/putin-2023372498.html

Путин на полях ПМЭФ проведет встречу с главой Нового банка развития

Путин на полях ПМЭФ проведет встречу с главой Нового банка развития - РИА Новости, 17.06.2025

Путин на полях ПМЭФ проведет встречу с главой Нового банка развития

Президент России Владимир Путин в среду, 18 июня, на полях ПМЭФ побеседует с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, сообщил помощник российского... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:08:00+03:00

2025-06-17T17:08:00+03:00

2025-06-17T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, 18 июня, на полях ПМЭФ побеседует с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Намечена беседа нашего президента с президентом Нового банка развития, экс-президентом Бразилии Дилмой Роуссефф. Это будет уже четвертая встреча нашего президента с главой банка. Последний раз он встречался с Роуссефф на саммите в БРИКС в Казани в октябре 2024 года", - сообщил Ушаков журналистам. Он отметил, что Путин и Роуссефф работают давно и плотно, а их общение началось еще в период пребывания Роуссефф на посту президента Бразилии. "Кстати, именно в ходе саммита БРИКС в 2014 году в Бразилии лидеры стран "пятерки" приняли решение учредить Новый банк развития", - подчеркнул Ушаков и добавил, что это первая структура такого масштаба, созданная странами с развивающейся экономикой. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/ssha-2023371282.html

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Наталья Макарова

бразилия, россия, казань, юрий ушаков, владимир путин, новый банк развития, брикс