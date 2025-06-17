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Путин на полях ПМЭФ проведет встречу с главой Нового банка развития - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
17:08 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/putin-2023372498.html
Путин на полях ПМЭФ проведет встречу с главой Нового банка развития
Путин на полях ПМЭФ проведет встречу с главой Нового банка развития - РИА Новости, 17.06.2025
Путин на полях ПМЭФ проведет встречу с главой Нового банка развития
Президент России Владимир Путин в среду, 18 июня, на полях ПМЭФ побеседует с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, сообщил помощник российского... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:08:00+03:00
2025-06-17T17:08:00+03:00
пмэф — 2025
бразилия
россия
казань
юрий ушаков
владимир путин
новый банк развития
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, 18 июня, на полях ПМЭФ побеседует с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Намечена беседа нашего президента с президентом Нового банка развития, экс-президентом Бразилии Дилмой Роуссефф. Это будет уже четвертая встреча нашего президента с главой банка. Последний раз он встречался с Роуссефф на саммите в БРИКС в Казани в октябре 2024 года", - сообщил Ушаков журналистам. Он отметил, что Путин и Роуссефф работают давно и плотно, а их общение началось еще в период пребывания Роуссефф на посту президента Бразилии. "Кстати, именно в ходе саммита БРИКС в 2014 году в Бразилии лидеры стран "пятерки" приняли решение учредить Новый банк развития", - подчеркнул Ушаков и добавил, что это первая структура такого масштаба, созданная странами с развивающейся экономикой. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бразилия, россия, казань, юрий ушаков, владимир путин, новый банк развития, брикс
ПМЭФ — 2025, Бразилия, Россия, Казань, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Новый банк развития, БРИКС
Путин на полях ПМЭФ проведет встречу с главой Нового банка развития

Ушаков: Путин на полях ПМЭФ побеседует с главой Нового банка развития Роуссефф

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, 18 июня, на полях ПМЭФ побеседует с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«
"Намечена беседа нашего президента с президентом Нового банка развития, экс-президентом Бразилии Дилмой Роуссефф. Это будет уже четвертая встреча нашего президента с главой банка. Последний раз он встречался с Роуссефф на саммите в БРИКС в Казани в октябре 2024 года", - сообщил Ушаков журналистам.
Он отметил, что Путин и Роуссефф работают давно и плотно, а их общение началось еще в период пребывания Роуссефф на посту президента Бразилии.
"Кстати, именно в ходе саммита БРИКС в 2014 году в Бразилии лидеры стран "пятерки" приняли решение учредить Новый банк развития", - подчеркнул Ушаков и добавил, что это первая структура такого масштаба, созданная странами с развивающейся экономикой.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Уличный щит - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ
17:05
 
ПМЭФ — 2025БразилияРоссияКазаньЮрий УшаковВладимир ПутинНовый банк развитияБРИКС
 
 
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