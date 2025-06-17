https://ria.ru/20250617/putin-2023372052.html

Путин встретится с мировыми информагентствами на полях ПМЭФ

Путин встретится с мировыми информагентствами на полях ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025

Путин встретится с мировыми информагентствами на полях ПМЭФ

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информагентств состоится на полях ПМЭФ 18 июня, сообщил помощник президента РФ по... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:07:00+03:00

2025-06-17T17:07:00+03:00

2025-06-17T17:07:00+03:00

пмэф — 2025

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юрий ушаков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информагентств состоится на полях ПМЭФ 18 июня, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Ранее о том, что глава государства проведет встречу с главами мировых информагентств на полях ПМЭФ РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Наш президент вечером уже 18 июня проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств", - сказал Ушаков журналистам. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/ssha-2023371282.html

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россия, юрий ушаков, владимир путин, дмитрий песков