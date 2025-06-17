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Путин обсудит развитие мирового рынка нефти с генсеком ОПЕК
Путин обсудит развитие мирового рынка нефти с генсеком ОПЕК - РИА Новости, 17.06.2025
Путин обсудит развитие мирового рынка нефти с генсеком ОПЕК
Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Санкт-Петербурге побеседует с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом, обсудит перспективы развития мирового... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:05:00+03:00
2025-06-17T17:05:00+03:00
2025-06-17T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Санкт-Петербурге побеседует с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом, обсудит перспективы развития мирового рынка нефти в свете обострения на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "На вечер 20 июня намечена также краткая беседа на президента с генеральным секретарем организации стран-экспортеров нефти Хайсамом аль-Гайсом. В повестке дня текущее состояние на мировом нефтяном рынке, естественно, перспективы его развития в свете обострения на Ближнем Востоке и конкретные вопросы взаимодействия России с ОПЕК, в том числе в рамках формата ОПЕК+", - сказал Ушаков. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Цены на нефть, Россия, Ближний Восток, Санкт-Петербург, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ОПЕК, В мире, ПМЭФ — 2025
Путин обсудит развитие мирового рынка нефти с генсеком ОПЕК
Путин обсудит развитие мирового рынка нефти с генсеком ОПЕК в Петербурге