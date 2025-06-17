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Путин обсудит развитие мирового рынка нефти с генсеком ОПЕК - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
17:05 17.06.2025 (обновлено: 17:07 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/putin-2023371122.html
Путин обсудит развитие мирового рынка нефти с генсеком ОПЕК
Путин обсудит развитие мирового рынка нефти с генсеком ОПЕК - РИА Новости, 17.06.2025
Путин обсудит развитие мирового рынка нефти с генсеком ОПЕК
Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Санкт-Петербурге побеседует с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом, обсудит перспективы развития мирового... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:05:00+03:00
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юрий ушаков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Санкт-Петербурге побеседует с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом, обсудит перспективы развития мирового рынка нефти в свете обострения на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "На вечер 20 июня намечена также краткая беседа на президента с генеральным секретарем организации стран-экспортеров нефти Хайсамом аль-Гайсом. В повестке дня текущее состояние на мировом нефтяном рынке, естественно, перспективы его развития в свете обострения на Ближнем Востоке и конкретные вопросы взаимодействия России с ОПЕК, в том числе в рамках формата ОПЕК+", - сказал Ушаков. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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цены на нефть, россия, ближний восток, санкт-петербург, юрий ушаков, владимир путин, опек, в мире
Цены на нефть, Россия, Ближний Восток, Санкт-Петербург, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ОПЕК, В мире, ПМЭФ — 2025
Путин обсудит развитие мирового рынка нефти с генсеком ОПЕК

Путин обсудит развитие мирового рынка нефти с генсеком ОПЕК в Петербурге

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу в Санкт-Петербурге побеседует с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом, обсудит перспективы развития мирового рынка нефти в свете обострения на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"На вечер 20 июня намечена также краткая беседа на президента с генеральным секретарем организации стран-экспортеров нефти Хайсамом аль-Гайсом. В повестке дня текущее состояние на мировом нефтяном рынке, естественно, перспективы его развития в свете обострения на Ближнем Востоке и конкретные вопросы взаимодействия России с ОПЕК, в том числе в рамках формата ОПЕК+", - сказал Ушаков.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025Цены на нефтьРоссияБлижний ВостокСанкт-ПетербургЮрий УшаковВладимир ПутинОПЕКВ мире
 
 
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