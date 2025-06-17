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Путин на ПМЭФ оценит перспективы отношений России с зарубежными партнерами
Путин на ПМЭФ оценит перспективы отношений России с зарубежными партнерами - РИА Новости, 17.06.2025
Путин на ПМЭФ оценит перспективы отношений России с зарубежными партнерами
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума даст оценку перспективам отношений России с зарубежными... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:04:00+03:00
2025-06-17T17:04:00+03:00
2025-06-17T17:04:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума даст оценку перспективам отношений России с зарубежными партнерами, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что в своем выступлении на пленарном заседании ПМЭФ, которое состоится 20 июня, глава государства даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике. "И охарактеризует состояние и перспективы отношений нашей страны с рядом важнейших зарубежных партнеров", - добавил Ушаков, говоря о предстоящем выступлении президента РФ. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, юрий ушаков, владимир путин
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Путин на ПМЭФ оценит перспективы отношений России с зарубежными партнерами
Ушаков: Путин на ПМЭФ оценит перспективы отношений РФ с зарубежными партнерами