https://ria.ru/20250617/putin-2023370565.html

Путин на ПМЭФ оценит перспективы отношений России с зарубежными партнерами

Путин на ПМЭФ оценит перспективы отношений России с зарубежными партнерами - РИА Новости, 17.06.2025

Путин на ПМЭФ оценит перспективы отношений России с зарубежными партнерами

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума даст оценку перспективам отношений России с зарубежными... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:04:00+03:00

2025-06-17T17:04:00+03:00

2025-06-17T17:04:00+03:00

пмэф — 2025

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума даст оценку перспективам отношений России с зарубежными партнерами, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что в своем выступлении на пленарном заседании ПМЭФ, которое состоится 20 июня, глава государства даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике. "И охарактеризует состояние и перспективы отношений нашей страны с рядом важнейших зарубежных партнеров", - добавил Ушаков, говоря о предстоящем выступлении президента РФ. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, юрий ушаков, владимир путин