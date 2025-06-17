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Путин и Роуссеф обсудят на ПМЭФ стратегию Нового банка развития - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
17:04 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/putin-2023370155.html
Путин и Роуссеф обсудят на ПМЭФ стратегию Нового банка развития
Путин и Роуссеф обсудят на ПМЭФ стратегию Нового банка развития - РИА Новости, 17.06.2025
Путин и Роуссеф обсудят на ПМЭФ стратегию Нового банка развития
Президент России Владимир Путин и глава Нового банка развития Дилма Роуссеф на полях ПМЭФ обсудят вопросы дальнейшей стратегии Нового банка развития и... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:04:00+03:00
2025-06-17T17:04:00+03:00
пмэф — 2025
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юрий ушаков
владимир путин
новый банк развития
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Нового банка развития Дилма Роуссеф на полях ПМЭФ обсудят вопросы дальнейшей стратегии Нового банка развития и перспективы укрепления его международных позиций, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Во вторник Ушаков сообщил, что в среду Путин проведет встречу с Дилмой Роуссеф на полях ПМЭФ. "Они, естественно, обсудят вопросы дальнейшей стратегии банка, реализацию флагманских инициатив российского председательства в БРИКС 2024 года на финансовом треке, в том числе запуск новой инвестиционной платформы, перспективы укрепления международных позиций самого банка и наращивание его операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в Российской Федерации", - рассказал Ушаков. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, восток, юрий ушаков, владимир путин, новый банк развития, брикс, в мире
ПМЭФ — 2025, Россия, Восток, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Новый банк развития, БРИКС, В мире
Путин и Роуссеф обсудят на ПМЭФ стратегию Нового банка развития

Ушаков: Путин и Роуссеф обсудят дальнейшую стратегию Нового банка развития

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф
Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Нового банка развития Дилма Роуссеф на полях ПМЭФ обсудят вопросы дальнейшей стратегии Нового банка развития и перспективы укрепления его международных позиций, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Во вторник Ушаков сообщил, что в среду Путин проведет встречу с Дилмой Роуссеф на полях ПМЭФ.
"Они, естественно, обсудят вопросы дальнейшей стратегии банка, реализацию флагманских инициатив российского председательства в БРИКС 2024 года на финансовом треке, в том числе запуск новой инвестиционной платформы, перспективы укрепления международных позиций самого банка и наращивание его операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в Российской Федерации", - рассказал Ушаков.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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ПМЭФ — 2025РоссияВостокЮрий УшаковВладимир ПутинНовый банк развитияБРИКСВ мире
 
 
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