Путин и Роуссеф обсудят на ПМЭФ стратегию Нового банка развития
Ушаков: Путин и Роуссеф обсудят дальнейшую стратегию Нового банка развития
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф
Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Нового банка развития Дилма Роуссеф на полях ПМЭФ обсудят вопросы дальнейшей стратегии Нового банка развития и перспективы укрепления его международных позиций, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Они, естественно, обсудят вопросы дальнейшей стратегии банка, реализацию флагманских инициатив российского председательства в БРИКС 2024 года на финансовом треке, в том числе запуск новой инвестиционной платформы, перспективы укрепления международных позиций самого банка и наращивание его операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в Российской Федерации", - рассказал Ушаков.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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