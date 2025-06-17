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Путин и Роуссеф обсудят на ПМЭФ стратегию Нового банка развития

Путин и Роуссеф обсудят на ПМЭФ стратегию Нового банка развития - РИА Новости, 17.06.2025

Путин и Роуссеф обсудят на ПМЭФ стратегию Нового банка развития

Президент России Владимир Путин и глава Нового банка развития Дилма Роуссеф на полях ПМЭФ обсудят вопросы дальнейшей стратегии Нового банка развития и... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:04:00+03:00

2025-06-17T17:04:00+03:00

2025-06-17T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Нового банка развития Дилма Роуссеф на полях ПМЭФ обсудят вопросы дальнейшей стратегии Нового банка развития и перспективы укрепления его международных позиций, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Во вторник Ушаков сообщил, что в среду Путин проведет встречу с Дилмой Роуссеф на полях ПМЭФ. "Они, естественно, обсудят вопросы дальнейшей стратегии банка, реализацию флагманских инициатив российского председательства в БРИКС 2024 года на финансовом треке, в том числе запуск новой инвестиционной платформы, перспективы укрепления международных позиций самого банка и наращивание его операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в Российской Федерации", - рассказал Ушаков. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250614/briks-2022749293.html

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Максим Зубков

россия, восток, юрий ушаков, владимир путин, новый банк развития, брикс, в мире