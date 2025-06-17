https://ria.ru/20250617/putin-2023317213.html
Путин примет главу "Ростеха" во вторник
Путин примет главу "Ростеха" во вторник - РИА Новости, 17.06.2025
Путин примет главу "Ростеха" во вторник
Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом главу "Ростеха" Сергея Чемезова, он расскажет об итогах работы госкорпорации за 2024 год, сообщил... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:32:00+03:00
2025-06-17T13:32:00+03:00
2025-06-17T13:33:00+03:00
ростех
дмитрий песков
россия
сергей чемезов
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом главу "Ростеха" Сергея Чемезова, он расскажет об итогах работы госкорпорации за 2024 год, сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.Как сообщил Песков, во вторник президент работает в Кремле."Сегодня из публичного с докладом у главы государства будет Сергей Чемезов, глава "Ростеха", традиционный доклад президенту по итогам финансового года. Собственно вот по 2024 году как раз в корпорации подведены итоги, и традиционно глава "Ростеха" докладывает главе государства по основным направлениям и по финансовым результатам", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250617/peskov-2023317023.html
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ростех, дмитрий песков, россия, сергей чемезов, владимир путин, технологии
Ростех, Дмитрий Песков, Россия, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Технологии
Путин примет главу "Ростеха" во вторник
Путин примет главу "Ростеха" Чемезова во вторник