Рейтинг@Mail.ru
Путин примет главу "Ростеха" во вторник - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 17.06.2025 (обновлено: 13:33 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/putin-2023317213.html
Путин примет главу "Ростеха" во вторник
Путин примет главу "Ростеха" во вторник - РИА Новости, 17.06.2025
Путин примет главу "Ростеха" во вторник
Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом главу "Ростеха" Сергея Чемезова, он расскажет об итогах работы госкорпорации за 2024 год, сообщил... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:32:00+03:00
2025-06-17T13:33:00+03:00
ростех
дмитрий песков
россия
сергей чемезов
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918792366_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_760a47f32cac20d1ff2f58bc8d26a300.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом главу "Ростеха" Сергея Чемезова, он расскажет об итогах работы госкорпорации за 2024 год, сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.Как сообщил Песков, во вторник президент работает в Кремле."Сегодня из публичного с докладом у главы государства будет Сергей Чемезов, глава "Ростеха", традиционный доклад президенту по итогам финансового года. Собственно вот по 2024 году как раз в корпорации подведены итоги, и традиционно глава "Ростеха" докладывает главе государства по основным направлениям и по финансовым результатам", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250617/peskov-2023317023.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918792366_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_b5303bded7a7f9d7a9dffb5df6e06344.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростех, дмитрий песков, россия, сергей чемезов, владимир путин, технологии
Ростех, Дмитрий Песков, Россия, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Технологии
Путин примет главу "Ростеха" во вторник

Путин примет главу "Ростеха" Чемезова во вторник

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом главу "Ростеха" Сергея Чемезова, он расскажет об итогах работы госкорпорации за 2024 год, сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.
Как сообщил Песков, во вторник президент работает в Кремле.
"Сегодня из публичного с докладом у главы государства будет Сергей Чемезов, глава "Ростеха", традиционный доклад президенту по итогам финансового года. Собственно вот по 2024 году как раз в корпорации подведены итоги, и традиционно глава "Ростеха" докладывает главе государства по основным направлениям и по финансовым результатам", - сказал Песков журналистам.
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Песков назвал "Ростех" системообразующей госкорпорацией
13:31
 
РостехДмитрий ПесковРоссияСергей ЧемезовВладимир ПутинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала