https://ria.ru/20250617/pusan-2023239742.html

Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна доставили в Россию

Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна доставили в Россию - РИА Новости, 17.06.2025

Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна доставили в Россию

Всех моряков с российского рыболовного судна "Айсберг", загоревшегося в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили из Пусана в Россию, сообщил... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T03:30:00+03:00

2025-06-17T03:30:00+03:00

2025-06-17T03:30:00+03:00

пусан

южная корея

японское море

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Всех моряков с российского рыболовного судна "Айсберг", загоревшегося в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили из Пусана в Россию, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-Флот". Пожар на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, произошел 4 июня, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор взял их на борт и доставил в Пусан. Судно было на плаву, разлива топлива не отмечалось. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. Судовладелец сообщал РИА Новости, что судно дрейфует в северокорейских водах. На прошлой неделе он отмечал, что моряки еще в Пусане. "Все моряки уже дома, все в порядке", - сказал собеседник агентства, не уточнив, где сейчас находится судно.

https://ria.ru/20250606/sudno-2021222870.html

пусан

южная корея

японское море

россия

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пусан, южная корея, японское море, россия