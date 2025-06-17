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Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна доставили в Россию - РИА Новости, 17.06.2025
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03:30 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/pusan-2023239742.html
Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна доставили в Россию
Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна доставили в Россию - РИА Новости, 17.06.2025
Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна доставили в Россию
Всех моряков с российского рыболовного судна "Айсберг", загоревшегося в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили из Пусана в Россию, сообщил... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:30:00+03:00
2025-06-17T03:30:00+03:00
пусан
южная корея
японское море
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Всех моряков с российского рыболовного судна "Айсберг", загоревшегося в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили из Пусана в Россию, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-Флот". Пожар на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, произошел 4 июня, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор взял их на борт и доставил в Пусан. Судно было на плаву, разлива топлива не отмечалось. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. Судовладелец сообщал РИА Новости, что судно дрейфует в северокорейских водах. На прошлой неделе он отмечал, что моряки еще в Пусане. "Все моряки уже дома, все в порядке", - сказал собеседник агентства, не уточнив, где сейчас находится судно.
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пусан
южная корея
японское море
россия
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пусан, южная корея, японское море, россия
Пусан, Южная Корея, Японское море, Россия
Всех моряков с загоревшегося в Японском море судна доставили в Россию

В Россию доставили всех моряков с загоревшегося в Японском море судна "Айсберг"

© Фото : marinetraffic/V.TonikСудно "Айсберг"
Судно Айсберг - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : marinetraffic/V.Tonik
Судно "Айсберг". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Всех моряков с российского рыболовного судна "Айсберг", загоревшегося в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, доставили из Пусана в Россию, сообщил РИА Новости представитель судовладельца "ДВ-Флот".
Пожар на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, произошел 4 июня, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор взял их на борт и доставил в Пусан. Судно было на плаву, разлива топлива не отмечалось. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, пожар не тушили. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. Судовладелец сообщал РИА Новости, что судно дрейфует в северокорейских водах. На прошлой неделе он отмечал, что моряки еще в Пусане.
"Все моряки уже дома, все в порядке", - сказал собеседник агентства, не уточнив, где сейчас находится судно.
Корабль в море - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Пожар на судне "Айсберг" погас
6 июня, 05:32
 
ПусанЮжная КореяЯпонское мореРоссия
 
 
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