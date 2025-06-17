https://ria.ru/20250617/pulkovo-2023407949.html

В Пулково начали тестировать сервис безбарьерного доступа в зону досмотра

В Пулково начали тестировать сервис безбарьерного доступа в зону досмотра - РИА Новости, 17.06.2025

В Пулково начали тестировать сервис безбарьерного доступа в зону досмотра

В петербургском аэропорту "Пулково" начали тестировать сервис безбарьерного доступа в зону предполетного досмотра по биометрии, сообщила пресс-служба компании... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:23:00+03:00

2025-06-17T19:23:00+03:00

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технологии

россия

леонид сергеев

пулково (аэропорт)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В петербургском аэропорту "Пулково" начали тестировать сервис безбарьерного доступа в зону предполетного досмотра по биометрии, сообщила пресс-служба компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта). "В аэропорту "Пулково" началось тестирование сервиса безбарьерного доступа в зону предполетного досмотра по биометрии "Мигом". Благодаря новому технологическому решению все формальные процедуры — от регистрации на рейс до посадки на борт — можно будет пройти без предъявления паспорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Пулково" выбран первым аэропортом в России как пилотная площадка для тестирования биометрии в рамках эксперимента министерств цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Тестирование сервиса, реализуемого на базе государственной Единой биометрической системы, продолжится в этом году. В 2026 году услуга в пилотном режиме будет доступна ограниченной группе пользователей. В будущем пройти проверки без паспорта смогут пассажиры внутренних рейсов, которые заранее зарегистрировались в Единой биометрической системе. Пассажиру не нужно будет показывать паспорт, достаточно отсканировать QR-код на посадочном талоне и посмотреть в терминал. При этом каждый пассажир сможет выбрать, как проследовать на посадку – по паспорту или по биометрии. "Мы активно работаем над созданием бесшовной среды, где инновационные решения становятся неотъемлемой частью процесса обслуживания. Внедрение биометрии — это технологический прорыв и стратегически важный шаг, который позволяет не только оптимизировать процедуры контроля, но и повысить уровень сервиса", — сказал генеральный директор компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев, слова которого приводятся в сообщении. "Наша цель — создание полноценной безбарьерной среды, в которой каждый может оплатить проезд, заселиться в отель и даже сесть на самолёт, не обращаясь к бумажным документам, проездным или банковским картам. При этом посадка на самолёт без предъявления паспорта – ключевое звено бесшовного пользовательского сценария, особо востребованного у высокомобильных граждан. Рассчитываем, что "Пулково "станет первым в России аэропортом, который предложит пассажирам такую услугу", — отметил генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы Владислав Поволоцкий. Также в "Пулково" впервые среди аэропортов РФ запущен сервис доступа в бизнес-залы с помощью биометрии. "Пулково" - второй по пассажиропотоку аэропорт в России. По итогам 2024 года воздушная гавань обслужила 20,9 миллиона пассажиров.

https://ria.ru/20250602/biometriya-2020533292.html

https://ria.ru/20250617/biometriya-2023279190.html

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технологии, россия, леонид сергеев, пулково (аэропорт), общество