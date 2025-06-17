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В Пулково открыли новую автодорогу вдоль пассажирского терминала - РИА Новости, 17.06.2025
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14:55 17.06.2025 (обновлено: 14:56 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/pulkovo-2023337655.html
В Пулково открыли новую автодорогу вдоль пассажирского терминала
В Пулково открыли новую автодорогу вдоль пассажирского терминала - РИА Новости, 17.06.2025
В Пулково открыли новую автодорогу вдоль пассажирского терминала
Новая автодорога вдоль пассажирского терминала в аэропорту "Пулково" введена в эксплуатацию в преддверии Петербургского международного экономического форума... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:55:00+03:00
2025-06-17T14:56:00+03:00
экономика
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Новая автодорога вдоль пассажирского терминала в аэропорту "Пулково" введена в эксплуатацию в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также с учётом традиционного роста трафика в летний сезон, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта). "Пулково" ввел в эксплуатацию третью транспортную линию вдоль пассажирского терминала. Новая дорога предназначена для движения личного транспорта и такси, что позволит сократить время пребывания автомобилей в зоне прибытия (на уровне 1-го этажа)", - говорится в сообщении. В аэропорту будет повышена пропускная способность зоны прибытия на 40%. Среднее время проезда транспорта — от въезда через шлагбаум до выезда, включая высадку и посадку пассажиров, — составит до 4 минут. Отмечается, что решение о запуске новой автодороги реализовано в преддверии Петербургского международного экономического форума, а также с учётом традиционного роста трафика в летний сезон. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/peterburg-2023313208.html
https://ria.ru/20250616/pulkovo-2023130144.html
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экономика, пулково (аэропорт)
Экономика, Пулково (аэропорт)
В Пулково открыли новую автодорогу вдоль пассажирского терминала

В Пулково открыли новую дорогу вдоль пассажирского терминала в преддверии ПМЭФ

© РИА Новости / Игорь РуссакТерминал петербургского аэропорта "Пулково"
Терминал петербургского аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Терминал петербургского аэропорта "Пулково". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Новая автодорога вдоль пассажирского терминала в аэропорту "Пулково" введена в эксплуатацию в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также с учётом традиционного роста трафика в летний сезон, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта).
"Пулково" ввел в эксплуатацию третью транспортную линию вдоль пассажирского терминала. Новая дорога предназначена для движения личного транспорта и такси, что позволит сократить время пребывания автомобилей в зоне прибытия (на уровне 1-го этажа)", - говорится в сообщении.
Баннер с символикой ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В ряде районов Петербурга введут транспортные ограничения на время ПМЭФ
13:22
В аэропорту будет повышена пропускная способность зоны прибытия на 40%. Среднее время проезда транспорта — от въезда через шлагбаум до выезда, включая высадку и посадку пассажиров, — составит до 4 минут.
Отмечается, что решение о запуске новой автодороги реализовано в преддверии Петербургского международного экономического форума, а также с учётом традиционного роста трафика в летний сезон.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Ожидание в аэропорту - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Пулково дал рекомендации пассажирам в преддверии ПМЭФ
Вчера, 14:28
 
ЭкономикаПулково (аэропорт)
 
 
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