https://ria.ru/20250617/proekt-2023273309.html

Новак рассказал о проекте нефтепровода в КНР

Новак рассказал о проекте нефтепровода в КНР - РИА Новости, 17.06.2025

Новак рассказал о проекте нефтепровода в КНР

Детали проекта нефтепровода в КНР параллельно "Силе Сибири 2" непубличны, но новые инфраструктурные проекты интересны Китаю, заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:10:00+03:00

2025-06-17T10:10:00+03:00

2025-06-17T10:10:00+03:00

экономика

китай

россия

александр новак

опек

сила сибири — 2

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Детали проекта нефтепровода в КНР параллельно "Силе Сибири 2" непубличны, но новые инфраструктурные проекты интересны Китаю, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Поскольку реализация проекта - это ответственность профильных компаний, детали соглашений относятся к категории коммерческой тайны и не выносились в публичное поле", - сказал он в ответ на вопрос, сохраняются ли планы по строительству нефтепровода в Китай параллельно "Силе Сибири-2". Он также добавил, что, согласно прогнозам ОПЕК, спрос Китая на нефть в 2023-2050 годах будет в среднем расти на 2,5% в год. На этом фоне реализация новых инфраструктурных проектов представляется немаловажной частью сферы интересов топливно-энергетической отрасли Китая Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250615/tovary-2022977717.html

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экономика, китай, россия, александр новак, опек, сила сибири — 2