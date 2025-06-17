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Новак рассказал о проекте нефтепровода в КНР - РИА Новости, 17.06.2025
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10:10 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/proekt-2023273309.html
Новак рассказал о проекте нефтепровода в КНР
Новак рассказал о проекте нефтепровода в КНР - РИА Новости, 17.06.2025
Новак рассказал о проекте нефтепровода в КНР
Детали проекта нефтепровода в КНР параллельно "Силе Сибири 2" непубличны, но новые инфраструктурные проекты интересны Китаю, заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:10:00+03:00
2025-06-17T10:10:00+03:00
экономика
китай
россия
александр новак
опек
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Детали проекта нефтепровода в КНР параллельно "Силе Сибири 2" непубличны, но новые инфраструктурные проекты интересны Китаю, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ. "Поскольку реализация проекта - это ответственность профильных компаний, детали соглашений относятся к категории коммерческой тайны и не выносились в публичное поле", - сказал он в ответ на вопрос, сохраняются ли планы по строительству нефтепровода в Китай параллельно "Силе Сибири-2". Он также добавил, что, согласно прогнозам ОПЕК, спрос Китая на нефть в 2023-2050 годах будет в среднем расти на 2,5% в год. На этом фоне реализация новых инфраструктурных проектов представляется немаловажной частью сферы интересов топливно-энергетической отрасли Китая Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250615/tovary-2022977717.html
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экономика, китай, россия, александр новак, опек, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Россия, Александр Новак, ОПЕК, Сила Сибири — 2
Новак рассказал о проекте нефтепровода в КНР

Новак: детали проекта нефтепровода в КНР параллельно "Силе Сибири—2" непубличны

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Детали проекта нефтепровода в КНР параллельно "Силе Сибири 2" непубличны, но новые инфраструктурные проекты интересны Китаю, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ.
"Поскольку реализация проекта - это ответственность профильных компаний, детали соглашений относятся к категории коммерческой тайны и не выносились в публичное поле", - сказал он в ответ на вопрос, сохраняются ли планы по строительству нефтепровода в Китай параллельно "Силе Сибири-2".
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Он также добавил, что, согласно прогнозам ОПЕК, спрос Китая на нефть в 2023-2050 годах будет в среднем расти на 2,5% в год. На этом фоне реализация новых инфраструктурных проектов представляется немаловажной частью сферы интересов топливно-энергетической отрасли Китая
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаКитайРоссияАлександр НовакОПЕКСила Сибири — 2
 
 
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