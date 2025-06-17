https://ria.ru/20250617/praktika-2023284029.html

Фальков призвал изменить практику студентов в вузах

Фальков призвал изменить практику студентов в вузах - РИА Новости, 17.06.2025

Фальков призвал изменить практику студентов в вузах

Практику, которую проходят студенты во время обучения в университете в РФ, необходимо переосмыслить, заявил в интервью РИА Новости глава Минобрнауки России... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:02:00+03:00

2025-06-17T11:02:00+03:00

2025-06-17T11:33:00+03:00

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валерий фальков

общество

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сн_образование

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Практику, которую проходят студенты во время обучения в университете в РФ, необходимо переосмыслить, заявил в интервью РИА Новости глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "Надо практику переосмыслить. Это должно быть не просто время, когда ты ходишь только потому, что это предусмотрено учебным планом, и ты никому не нужен на производстве. А это должно быть знакомство с лучшими передовыми технологиями, которые внедряют компании, либо с лучшими практиками организации труда, знакомство с лучшими наставниками, которые тебя могут действительно погрузить в самое передовое знание", – сказал министр. Он отметил, что именно практико-ориентированность является одним из основных принципов работы новой модели высшего образования. "Конечно, здесь важно не просто количество часов нарастить, важно изменить сами методические подходы к практике. Она должна быть по-другому организована, другой уровень ответственности должен быть у руководителей, и не только от университета, а, по-хорошему, от того места, где ты проходишь (практику – ред.)", – заключил глава Минобрнауки РФ.

https://ria.ru/20250614/obrazovanie-2022757317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, валерий фальков, общество, социальный навигатор, сн_образование