Фальков призвал изменить практику студентов в вузах
Фальков: практика студентов должна стать знакомством с передовыми технологиями
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Практику, которую проходят студенты во время обучения в университете в РФ, необходимо переосмыслить, заявил в интервью РИА Новости глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
"Надо практику переосмыслить. Это должно быть не просто время, когда ты ходишь только потому, что это предусмотрено учебным планом, и ты никому не нужен на производстве. А это должно быть знакомство с лучшими передовыми технологиями, которые внедряют компании, либо с лучшими практиками организации труда, знакомство с лучшими наставниками, которые тебя могут действительно погрузить в самое передовое знание", – сказал министр.
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Он отметил, что именно практико-ориентированность является одним из основных принципов работы новой модели высшего образования.
"Конечно, здесь важно не просто количество часов нарастить, важно изменить сами методические подходы к практике. Она должна быть по-другому организована, другой уровень ответственности должен быть у руководителей, и не только от университета, а, по-хорошему, от того места, где ты проходишь (практику – ред.)", – заключил глава Минобрнауки РФ.