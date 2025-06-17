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Фальков призвал изменить практику студентов в вузах - РИА Новости, 17.06.2025
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11:02 17.06.2025 (обновлено: 11:33 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/praktika-2023284029.html
Фальков призвал изменить практику студентов в вузах
Фальков призвал изменить практику студентов в вузах - РИА Новости, 17.06.2025
Фальков призвал изменить практику студентов в вузах
Практику, которую проходят студенты во время обучения в университете в РФ, необходимо переосмыслить, заявил в интервью РИА Новости глава Минобрнауки России... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:02:00+03:00
2025-06-17T11:33:00+03:00
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валерий фальков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Практику, которую проходят студенты во время обучения в университете в РФ, необходимо переосмыслить, заявил в интервью РИА Новости глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "Надо практику переосмыслить. Это должно быть не просто время, когда ты ходишь только потому, что это предусмотрено учебным планом, и ты никому не нужен на производстве. А это должно быть знакомство с лучшими передовыми технологиями, которые внедряют компании, либо с лучшими практиками организации труда, знакомство с лучшими наставниками, которые тебя могут действительно погрузить в самое передовое знание", – сказал министр. Он отметил, что именно практико-ориентированность является одним из основных принципов работы новой модели высшего образования. "Конечно, здесь важно не просто количество часов нарастить, важно изменить сами методические подходы к практике. Она должна быть по-другому организована, другой уровень ответственности должен быть у руководителей, и не только от университета, а, по-хорошему, от того места, где ты проходишь (практику – ред.)", – заключил глава Минобрнауки РФ.
https://ria.ru/20250614/obrazovanie-2022757317.html
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россия, валерий фальков, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Валерий Фальков, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Фальков призвал изменить практику студентов в вузах

Фальков: практика студентов должна стать знакомством с передовыми технологиями

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Практику, которую проходят студенты во время обучения в университете в РФ, необходимо переосмыслить, заявил в интервью РИА Новости глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
"Надо практику переосмыслить. Это должно быть не просто время, когда ты ходишь только потому, что это предусмотрено учебным планом, и ты никому не нужен на производстве. А это должно быть знакомство с лучшими передовыми технологиями, которые внедряют компании, либо с лучшими практиками организации труда, знакомство с лучшими наставниками, которые тебя могут действительно погрузить в самое передовое знание", – сказал министр.
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Он отметил, что именно практико-ориентированность является одним из основных принципов работы новой модели высшего образования.
"Конечно, здесь важно не просто количество часов нарастить, важно изменить сами методические подходы к практике. Она должна быть по-другому организована, другой уровень ответственности должен быть у руководителей, и не только от университета, а, по-хорошему, от того места, где ты проходишь (практику – ред.)", – заключил глава Минобрнауки РФ.
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