https://ria.ru/20250617/pozhar-2023361130.html

В офисе иранской гостелерадиокомпании возобновился пожар

В офисе иранской гостелерадиокомпании возобновился пожар - РИА Новости, 17.06.2025

В офисе иранской гостелерадиокомпании возобновился пожар

Пожар возобновился в головном офисе гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране, сообщил сам вещатель. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:30:00+03:00

2025-06-17T16:30:00+03:00

2025-06-17T17:39:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Пожар возобновился в головном офисе гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране, сообщил сам вещатель. "Из-за усиления ветра стеклянное здание вновь охватил огонь", - сказала ведущая новостного выпуска, показав кадры с языками пламени в одной из частей строения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, согласно сообщению гостелерадиокомпании, назвал произошедшее нарушением всех международных норм, а также отметил хладнокровие телеведущей Сахар Эмами, остававшейся в эфире в первые моменты ударов Израиля.Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB ("Голос Исламской Республики Иран") сообщила, что 16 июня подверглась атаке Израиля. Момент израильского удара по офису вещателя в Тегеране попал в прямой эфир новостного канала. После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Как заявили в самой компании, по его зданию пришлось не менее четырех попаданий. Жертвами стали три сотрудника IRIB.

https://ria.ru/20250616/ataka-2023179877.html

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Наталья Макарова

в мире, иран, тегеран (город), израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, масуд пезешкиан