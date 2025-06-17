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В офисе иранской гостелерадиокомпании возобновился пожар - РИА Новости, 17.06.2025
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16:30 17.06.2025 (обновлено: 17:39 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/pozhar-2023361130.html
В офисе иранской гостелерадиокомпании возобновился пожар
В офисе иранской гостелерадиокомпании возобновился пожар - РИА Новости, 17.06.2025
В офисе иранской гостелерадиокомпании возобновился пожар
Пожар возобновился в головном офисе гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране, сообщил сам вещатель. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:30:00+03:00
2025-06-17T17:39:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Пожар возобновился в головном офисе гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране, сообщил сам вещатель. "Из-за усиления ветра стеклянное здание вновь охватил огонь", - сказала ведущая новостного выпуска, показав кадры с языками пламени в одной из частей строения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, согласно сообщению гостелерадиокомпании, назвал произошедшее нарушением всех международных норм, а также отметил хладнокровие телеведущей Сахар Эмами, остававшейся в эфире в первые моменты ударов Израиля.Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB ("Голос Исламской Республики Иран") сообщила, что 16 июня подверглась атаке Израиля. Момент израильского удара по офису вещателя в Тегеране попал в прямой эфир новостного канала. После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Как заявили в самой компании, по его зданию пришлось не менее четырех попаданий. Жертвами стали три сотрудника IRIB.
https://ria.ru/20250616/ataka-2023179877.html
иран
тегеран (город)
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в мире, иран, тегеран (город), израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Масуд Пезешкиан
В офисе иранской гостелерадиокомпании возобновился пожар

В Тегеране возобновился пожар в головном офисе гостелерадиокомпании Ирана

© Кадр видео из соцсетейДым на месте израильского удара по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB
Дым на месте израильского удара по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте израильского удара по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Пожар возобновился в головном офисе гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране, сообщил сам вещатель.
«
"Из-за усиления ветра стеклянное здание вновь охватил огонь", - сказала ведущая новостного выпуска, показав кадры с языками пламени в одной из частей строения.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, согласно сообщению гостелерадиокомпании, назвал произошедшее нарушением всех международных норм, а также отметил хладнокровие телеведущей Сахар Эмами, остававшейся в эфире в первые моменты ударов Израиля.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB ("Голос Исламской Республики Иран") сообщила, что 16 июня подверглась атаке Израиля. Момент израильского удара по офису вещателя в Тегеране попал в прямой эфир новостного канала. После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Как заявили в самой компании, по его зданию пришлось не менее четырех попаданий. Жертвами стали три сотрудника IRIB.
Момент удара Израиля по офису гостелерадиокомпании IRIB во время прямого эфира - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Иранская телерадиокомпания IRIB подверглась атаке Израиля
Вчера, 18:15
 
В миреИранТегеран (город)ИзраильВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеМасуд Пезешкиан
 
 
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