В офисе иранской гостелерадиокомпании возобновился пожар
В Тегеране возобновился пожар в головном офисе гостелерадиокомпании Ирана
© Кадр видео из соцсетейДым на месте израильского удара по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте израильского удара по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB
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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Пожар возобновился в головном офисе гостелерадиокомпании Ирана в Тегеране, сообщил сам вещатель.
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"Из-за усиления ветра стеклянное здание вновь охватил огонь", - сказала ведущая новостного выпуска, показав кадры с языками пламени в одной из частей строения.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, согласно сообщению гостелерадиокомпании, назвал произошедшее нарушением всех международных норм, а также отметил хладнокровие телеведущей Сахар Эмами, остававшейся в эфире в первые моменты ударов Израиля.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB ("Голос Исламской Республики Иран") сообщила, что 16 июня подверглась атаке Израиля. Момент израильского удара по офису вещателя в Тегеране попал в прямой эфир новостного канала. После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Как заявили в самой компании, по его зданию пришлось не менее четырех попаданий. Жертвами стали три сотрудника IRIB.