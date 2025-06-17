https://ria.ru/20250617/pozhar-2023250193.html

При пожаре в Подмосковье погибли пять человек

При пожаре в Подмосковье погибли пять человек - РИА Новости, 17.06.2025

При пожаре в Подмосковье погибли пять человек

Пять человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в подмосковном Королёве, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:01:00+03:00

2025-06-17T07:01:00+03:00

2025-06-17T07:01:00+03:00

происшествия

жилье

королев

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пять человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в подмосковном Королёве, сообщает пресс-служба МЧС России. В ведомстве сообщили, что трехкомнатная квартира загорелась на четвертом этаже многоквартирного дома в Королёве, на улице Корсакова, дом 1. "Силами пожарных подразделений огонь был оперативно ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Из горящей квартиры по трехколенной лестнице была спасена женщина. С соседних этажей эвакуированы три ребенка. К сожалению, в результате пожара погибли пять человек: три взрослых и два ребенка (четырех и семи лет)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250616/podmoskove-2023113394.html

королев

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происшествия, жилье, королев, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)