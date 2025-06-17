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При пожаре в Подмосковье погибли пять человек - РИА Новости, 17.06.2025
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07:01 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/pozhar-2023250193.html
При пожаре в Подмосковье погибли пять человек
При пожаре в Подмосковье погибли пять человек - РИА Новости, 17.06.2025
При пожаре в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в подмосковном Королёве, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:01:00+03:00
2025-06-17T07:01:00+03:00
происшествия
жилье
королев
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пять человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в подмосковном Королёве, сообщает пресс-служба МЧС России. В ведомстве сообщили, что трехкомнатная квартира загорелась на четвертом этаже многоквартирного дома в Королёве, на улице Корсакова, дом 1. "Силами пожарных подразделений огонь был оперативно ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Из горящей квартиры по трехколенной лестнице была спасена женщина. С соседних этажей эвакуированы три ребенка. К сожалению, в результате пожара погибли пять человек: три взрослых и два ребенка (четырех и семи лет)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250616/podmoskove-2023113394.html
королев
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происшествия, жилье, королев, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Королев, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Подмосковье погибли пять человек

МЧС: при пожаре в Королеве погибли пять человек, включая двух детей

© МЧС России/TelegramВ Королеве загорелась квартира, погибли пять человек
В Королеве загорелась квартира, погибли пять человек - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© МЧС России/Telegram
В Королеве загорелась квартира, погибли пять человек. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пять человек, включая двоих детей, погибли при пожаре в подмосковном Королёве, сообщает пресс-служба МЧС России.
В ведомстве сообщили, что трехкомнатная квартира загорелась на четвертом этаже многоквартирного дома в Королёве, на улице Корсакова, дом 1.
"Силами пожарных подразделений огонь был оперативно ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Из горящей квартиры по трехколенной лестнице была спасена женщина. С соседних этажей эвакуированы три ребенка. К сожалению, в результате пожара погибли пять человек: три взрослых и два ребенка (четырех и семи лет)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЖильеКоролевМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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