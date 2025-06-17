Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Тегеране координирует эвакуацию россиян, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/posolstvo-2023318010.html
Посольство России в Тегеране координирует эвакуацию россиян, заявил Песков
Посольство России в Тегеране координирует эвакуацию россиян, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2025
Посольство России в Тегеране координирует эвакуацию россиян, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посольство РФ в Тегеране проводит большую координирующую работу в вопросе эвакуации россиян из Ирана. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:34:00+03:00
2025-06-17T13:34:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
дмитрий песков
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посольство РФ в Тегеране проводит большую координирующую работу в вопросе эвакуации россиян из Ирана. "Очень большую работу проводит координационную наше посольство в Тегеране. Они координируют в целом все действия. И все граждане, которые находятся в Тегеране и которые уже были на связи, для них для всех обеспечивается возможность эвакуации. Выходит в основном, и доставка осуществляется к КПП на границе с Азербайджаном", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об эвакуации россиян из Ирана. ​В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
https://ria.ru/20250616/peskov-2023102052.html
иран
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, тегеран (город), дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Дмитрий Песков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Посольство России в Тегеране координирует эвакуацию россиян, заявил Песков

Песков: посольство России в Тегеране координирует эвакуацию россиян из Ирана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посольство РФ в Тегеране проводит большую координирующую работу в вопросе эвакуации россиян из Ирана.
"Очень большую работу проводит координационную наше посольство в Тегеране. Они координируют в целом все действия. И все граждане, которые находятся в Тегеране и которые уже были на связи, для них для всех обеспечивается возможность эвакуации. Выходит в основном, и доставка осуществляется к КПП на границе с Азербайджаном", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об эвакуации россиян из Ирана.
​В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Песков ответил на вопрос об эвакуации россиян из Ирана и Израиля
Вчера, 12:48
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Дмитрий ПесковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала