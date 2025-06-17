https://ria.ru/20250617/posolstvo-2023318010.html

Посольство России в Тегеране координирует эвакуацию россиян, заявил Песков

Посольство России в Тегеране координирует эвакуацию россиян, заявил Песков - РИА Новости, 17.06.2025

Посольство России в Тегеране координирует эвакуацию россиян, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посольство РФ в Тегеране проводит большую координирующую работу в вопросе эвакуации россиян из Ирана. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:34:00+03:00

2025-06-17T13:34:00+03:00

2025-06-17T13:34:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

дмитрий песков

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посольство РФ в Тегеране проводит большую координирующую работу в вопросе эвакуации россиян из Ирана. "Очень большую работу проводит координационную наше посольство в Тегеране. Они координируют в целом все действия. И все граждане, которые находятся в Тегеране и которые уже были на связи, для них для всех обеспечивается возможность эвакуации. Выходит в основном, и доставка осуществляется к КПП на границе с Азербайджаном", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об эвакуации россиян из Ирана. ​В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил ранее КСИР, исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.

https://ria.ru/20250616/peskov-2023102052.html

иран

израиль

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, тегеран (город), дмитрий песков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте