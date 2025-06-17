https://ria.ru/20250617/posolstvo-2023250672.html

Посольство США в Израиле пока не может эвакуировать американцев

Посольство США в Израиле пока не может эвакуировать американцев - РИА Новости, 17.06.2025

Посольство США в Израиле пока не может эвакуировать американцев

Посольство США пока не в состоянии эвакуировать американцев или непосредственно помочь им покинуть Израиль, следует из заявления американского посольства в... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:05:00+03:00

2025-06-17T07:05:00+03:00

2025-06-17T07:05:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Посольство США пока не в состоянии эвакуировать американцев или непосредственно помочь им покинуть Израиль, следует из заявления американского посольства в Иерусалиме. "В настоящее время посольство США не в состоянии эвакуировать американцев или непосредственно помочь им покинуть Израиль", - говорится в заявлении посольства в социальной сети X. Как отмечается в заявлении, посольство США будет закрыто 17 июня. "В связи с текущей ситуацией в области безопасности и продолжающимся конфликтом между Израилем и Ираном посольство США распорядилось, чтобы все государственные служащие США и члены их семей продолжали укрываться в своих домах и вблизи них до дальнейшего уведомления", - добавляет посольство.

https://ria.ru/20250616/posolstvo-2023038552.html

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в мире, сша, израиль, иерусалим, война израиля и ирана: последние новости о конфликте