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Посол Ирана обвинил Израиль в навязывании войны народу страны

Посол Ирана обвинил Израиль в навязывании войны народу страны - РИА Новости, 17.06.2025

Посол Ирана обвинил Израиль в навязывании войны народу страны

Израиль несправедливо навязывает войну народу Ирана, нанося удары по гражданским объектам и ядерным установкам, заявил РИА Новости иранский посол в России Казем РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:49:00+03:00

2025-06-17T12:49:00+03:00

2025-06-17T12:49:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Израиль несправедливо навязывает войну народу Ирана, нанося удары по гражданским объектам и ядерным установкам, заявил РИА Новости иранский посол в России Казем Джалали. "Всего за два дня до начала шестого раунда непрямых переговоров между Ираном и Соединенными Штатами в Маскате незаконные военные нападения израильского режима в нескольких районах на территории Исламской Республики Иран (23 хордада 1404 года, что соответствует 13 июня 2025 года) по любому определению являются несправедливым навязыванием войны иранскому народу", - заявил дипломат. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль. -0-

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в мире, иран, израиль, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте