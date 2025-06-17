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Посол Ирана назвал удары Израиля нарушением международного права

Посол Ирана назвал удары Израиля нарушением международного права - РИА Новости, 17.06.2025

Посол Ирана назвал удары Израиля нарушением международного права

Удары Израиля по Ирану нарушают международное право, устав ООН и резолюции МАГАТЭ, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T12:28:00+03:00

2025-06-17T12:28:00+03:00

2025-06-17T12:28:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Удары Израиля по Ирану нарушают международное право, устав ООН и резолюции МАГАТЭ, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. "Эта агрессия против гражданских объектов и ядерных установок также является явным нарушением международного права, Устава Организации Объединенных Наций (статья 2, пункт 4), резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, а также является подрывом многосторонних дипломатических усилий, что может представлять серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности", - заявил дипломат. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/iran-2023278760.html

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в мире, израиль, иран, казем джалали, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте