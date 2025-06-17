https://ria.ru/20250617/posobie-2023340493.html

ГД одобрила увеличение пособия по беременности студенткам

ГД одобрила увеличение пособия по беременности студенткам - РИА Новости, 17.06.2025

ГД одобрила увеличение пособия по беременности студенткам

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении размера пособия для беременных студенток до 100% величины регионального... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:06:00+03:00

2025-06-17T15:06:00+03:00

2025-06-17T15:19:00+03:00

общество

госдума рф

россия

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении размера пособия для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии.Данное нововведение распространяется на студенток, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в целом по России для трудоспособного населения составляет 19 329 рублей.В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Дума рассмотрит данный законопроект в приоритетном порядке.

https://ria.ru/20250611/duma-2022334714.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, госдума рф, россия