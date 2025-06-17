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ГД одобрила увеличение пособия по беременности студенткам - РИА Новости, 17.06.2025
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15:06 17.06.2025 (обновлено: 15:19 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/posobie-2023340493.html
ГД одобрила увеличение пособия по беременности студенткам
ГД одобрила увеличение пособия по беременности студенткам - РИА Новости, 17.06.2025
ГД одобрила увеличение пособия по беременности студенткам
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении размера пособия для беременных студенток до 100% величины регионального... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:06:00+03:00
2025-06-17T15:19:00+03:00
общество
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении размера пособия для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии.Данное нововведение распространяется на студенток, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в целом по России для трудоспособного населения составляет 19 329 рублей.В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Дума рассмотрит данный законопроект в приоритетном порядке.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
ГД одобрила увеличение пособия по беременности студенткам

ГД приняла в I чтении проект об увеличении пособия по беременности для студенток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении размера пособия для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии.
Данное нововведение распространяется на студенток, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в целом по России для трудоспособного населения составляет 19 329 рублей.
В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Дума рассмотрит данный законопроект в приоритетном порядке.
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