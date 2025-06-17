https://ria.ru/20250617/poshliny-2023246614.html

Эксперты оценили влияние торговых пошлин Трампа на Россию

Эксперты оценили влияние торговых пошлин Трампа на Россию - РИА Новости, 17.06.2025

Эксперты оценили влияние торговых пошлин Трампа на Россию

Пошлины США напрямую почти не затронули Россию, однако их косвенное влияние оказалось довольно высоким - в частности, они привели к падению цен на сырье, что... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T05:42:00+03:00

2025-06-17T05:42:00+03:00

2025-06-17T05:42:00+03:00

пмэф — 2025

экономика

россия

сша

китай

дональд трамп

эксперт ра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047493_0:476:2530:1899_1920x0_80_0_0_70706399a34a2db6a8d5c74648b1ed4f.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пошлины США напрямую почти не затронули Россию, однако их косвенное влияние оказалось довольно высоким - в частности, они привели к падению цен на сырье, что ударило по экспортерам, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "В силу ограниченности торговли между Россией и США, и тем, что торгуемые товары новые меры не затронули, тарифы практически не оказали прямого влияния (на Россию - ред.)", - сообщила Чекурова. Однако косвенное влияние пошлин оказалось "достаточно большим". "С увеличением рисков глобальной рецессии и снижением инвестиционной активности упали цены на сырье, а Россия - экспортная экономика. Поэтому наши экспортеры получили ощутимый удар", - отметила эксперт. "Если постоянное тарифное давление на Китай и Индию, крупнейших покупателей наших минералов и продуктов их переработки, усилится, то мы можем увидеть спад объемов и цен", - добавила она. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На прошлой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250614/tramp-2022876693.html

https://ria.ru/20250617/eksport-2023242911.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, китай, дональд трамп, эксперт ра