https://ria.ru/20250617/poshliny-2023246614.html
Эксперты оценили влияние торговых пошлин Трампа на Россию
Эксперты оценили влияние торговых пошлин Трампа на Россию - РИА Новости, 17.06.2025
Эксперты оценили влияние торговых пошлин Трампа на Россию
Пошлины США напрямую почти не затронули Россию, однако их косвенное влияние оказалось довольно высоким - в частности, они привели к падению цен на сырье, что... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T05:42:00+03:00
2025-06-17T05:42:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пошлины США напрямую почти не затронули Россию, однако их косвенное влияние оказалось довольно высоким - в частности, они привели к падению цен на сырье, что ударило по экспортерам, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "В силу ограниченности торговли между Россией и США, и тем, что торгуемые товары новые меры не затронули, тарифы практически не оказали прямого влияния (на Россию - ред.)", - сообщила Чекурова. Однако косвенное влияние пошлин оказалось "достаточно большим". "С увеличением рисков глобальной рецессии и снижением инвестиционной активности упали цены на сырье, а Россия - экспортная экономика. Поэтому наши экспортеры получили ощутимый удар", - отметила эксперт. "Если постоянное тарифное давление на Китай и Индию, крупнейших покупателей наших минералов и продуктов их переработки, усилится, то мы можем увидеть спад объемов и цен", - добавила она. Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На прошлой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250614/tramp-2022876693.html
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экономика, россия, сша, китай, дональд трамп, эксперт ра
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Эксперт РА
Эксперты оценили влияние торговых пошлин Трампа на Россию
"Эксперт РА": пошлины Трампа напрямую почти не затронули Россию
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пошлины США напрямую почти не затронули Россию, однако их косвенное влияние оказалось довольно высоким - в частности, они привели к падению цен на сырье, что ударило по экспортерам, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"В силу ограниченности торговли между Россией и США, и тем, что торгуемые товары новые меры не затронули, тарифы практически не оказали прямого влияния (на Россию - ред.)", - сообщила Чекурова.
Однако косвенное влияние пошлин оказалось "достаточно большим". "С увеличением рисков глобальной рецессии и снижением инвестиционной активности упали цены на сырье, а Россия - экспортная экономика. Поэтому наши экспортеры получили ощутимый удар", - отметила эксперт.
"Если постоянное тарифное давление на Китай и Индию, крупнейших покупателей наших минералов и продуктов их переработки, усилится, то мы можем увидеть спад объемов и цен", - добавила она.
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран.
При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На прошлой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.