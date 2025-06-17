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Рецепты на лекарства онлайн продлили 800 тысяч раз в Подмосковье
Рецепты на лекарства онлайн продлили 800 тысяч раз в Подмосковье - РИА Новости, 17.06.2025
Рецепты на лекарства онлайн продлили 800 тысяч раз в Подмосковье
Жители Подмосковья продлили электронный рецепт на льготные лекарства с помощью телемедицинских консультаций почти 800 тысяч раз с начала 2025 года, сообщает... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:42:00+03:00
2025-06-17T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жители Подмосковья продлили электронный рецепт на льготные лекарства с помощью телемедицинских консультаций почти 800 тысяч раз с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В Московской области большое внимание уделяется развитию телемедицины. Это позволяет пациенту избежать лишних походов в поликлинику и получить услугу через интернет. С начала года почти 800 тысяч раз жители региона продлили электронный рецепт на льготное лекарство с помощью телемедицинских консультаций", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. С прошлого года напоминать о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства начала робот Светлана. Кроме того, она предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию. Жители региона могут записаться на консультацию через региональный портал госуслуг "Здоровье", чат-бот в телеграме, инфомат в медицинской организации, по телефон 122, а также на приеме у лечащего врача.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Рецепты на лекарства онлайн продлили 800 тысяч раз в Подмосковье
В Подмосковье около 800 тысяч раз онлайн продлили рецепты на препараты
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Жители Подмосковья продлили электронный рецепт на льготные лекарства с помощью телемедицинских консультаций почти 800 тысяч раз с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В Московской области большое внимание уделяется развитию телемедицины. Это позволяет пациенту избежать лишних походов в поликлинику и получить услугу через интернет. С начала года почти 800 тысяч раз жители региона продлили электронный рецепт на льготное лекарство с помощью телемедицинских консультаций", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
С прошлого года напоминать о необходимости продления электронных рецептов на льготные лекарства начала робот Светлана. Кроме того, она предлагает записать пациента на телемедицинскую консультацию.
Жители региона могут записаться на консультацию через региональный портал госуслуг "Здоровье", чат-бот в телеграме, инфомат в медицинской организации, по телефон 122, а также на приеме у лечащего врача.