https://ria.ru/20250617/podmoskove-2023317470.html

Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 63 выезда

Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 63 выезда - РИА Новости, 17.06.2025

Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 63 выезда

С начала года мобильная бригада подмосковного Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства 63 раза выезжала к пациентам, сообщает... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:33:00+03:00

2025-06-17T13:33:00+03:00

2025-06-17T13:33:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. С начала года мобильная бригада подмосковного Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства 63 раза выезжала к пациентам, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. "Наши врачи проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. С начала этого года было осмотрено уже более 4,5 тысячи детей, из которых 611 были направлены на лечение в многопрофильный стационар НИКИ детства", — приводит пресс-служба слова директора института Нисо Одинаевой. Она добавила, что такие выезды позволяют уточнить диагноз, скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику. По данным ведомства, в состав выездной бригады входят невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, а также врач ультразвуковой диагностики. Мобильный комплекс оснащен современным оборудованием, он включает клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.

https://ria.ru/20250615/vorobev-2022981551.html

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