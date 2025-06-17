Рейтинг@Mail.ru
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 63 выезда - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:33 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/podmoskove-2023317470.html
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 63 выезда
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 63 выезда - РИА Новости, 17.06.2025
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 63 выезда
С начала года мобильная бригада подмосковного Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства 63 раза выезжала к пациентам, сообщает... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:33:00+03:00
2025-06-17T13:33:00+03:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023316436_0:184:1280:904_1920x0_80_0_0_b73c3a18071c7dd66deafc32f19588c5.jpg
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. С начала года мобильная бригада подмосковного Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства 63 раза выезжала к пациентам, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. "Наши врачи проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. С начала этого года было осмотрено уже более 4,5 тысячи детей, из которых 611 были направлены на лечение в многопрофильный стационар НИКИ детства", — приводит пресс-служба слова директора института Нисо Одинаевой. Она добавила, что такие выезды позволяют уточнить диагноз, скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику. По данным ведомства, в состав выездной бригады входят невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, а также врач ультразвуковой диагностики. Мобильный комплекс оснащен современным оборудованием, он включает клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.
https://ria.ru/20250615/vorobev-2022981551.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023316436_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b8d91b9ef1531f4218d93ab884b665d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), медицина
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Медицина
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 63 выезда

Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 63 выезда с начала 2025 года

© Фото : Портал Правительства Московской областиМобильная бригада подмосковного Научно-исследовательского клинического института
Мобильная бригада подмосковного Научно-исследовательского клинического института - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Мобильная бригада подмосковного Научно-исследовательского клинического института
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. С начала года мобильная бригада подмосковного Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства 63 раза выезжала к пациентам, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
"Наши врачи проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. С начала этого года было осмотрено уже более 4,5 тысячи детей, из которых 611 были направлены на лечение в многопрофильный стационар НИКИ детства", — приводит пресс-служба слова директора института Нисо Одинаевой.
Она добавила, что такие выезды позволяют уточнить диагноз, скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику.
По данным ведомства, в состав выездной бригады входят невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, а также врач ультразвуковой диагностики. Мобильный комплекс оснащен современным оборудованием, он включает клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил медработникам награды в честь профессионального праздника - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Воробьев вручил медработникам награды в честь профессионального праздника
15 июня, 17:18
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Медицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала