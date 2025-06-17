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Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 63 выезда
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 63 выезда - РИА Новости, 17.06.2025
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 63 выезда
С начала года мобильная бригада подмосковного Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства 63 раза выезжала к пациентам, сообщает... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:33:00+03:00
2025-06-17T13:33:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. С начала года мобильная бригада подмосковного Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства 63 раза выезжала к пациентам, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. "Наши врачи проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. С начала этого года было осмотрено уже более 4,5 тысячи детей, из которых 611 были направлены на лечение в многопрофильный стационар НИКИ детства", — приводит пресс-служба слова директора института Нисо Одинаевой. Она добавила, что такие выезды позволяют уточнить диагноз, скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику. По данным ведомства, в состав выездной бригады входят невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, а также врач ультразвуковой диагностики. Мобильный комплекс оснащен современным оборудованием, он включает клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.
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общество, московская область (подмосковье), медицина
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Медицина
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 63 выезда
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила 63 выезда с начала 2025 года
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. С начала года мобильная бригада подмосковного Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства 63 раза выезжала к пациентам, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
"Наши врачи проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. С начала этого года было осмотрено уже более 4,5 тысячи детей, из которых 611 были направлены на лечение в многопрофильный стационар НИКИ детства", — приводит пресс-служба слова директора института Нисо Одинаевой.
Она добавила, что такие выезды позволяют уточнить диагноз, скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику.
По данным ведомства, в состав выездной бригады входят невролог, пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардиолог, нефролог, а также врач ультразвуковой диагностики. Мобильный комплекс оснащен современным оборудованием, он включает клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.