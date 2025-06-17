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Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре
Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 17.06.2025
Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре
Спасатели предупредили о грозе с дождем и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до вечера во вторник в Московской области, сообщается в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:02:00+03:00
2025-06-17T13:02:00+03:00
2025-06-17T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о грозе с дождем и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до вечера во вторник в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России. "Прогноз Росгидромета (в ближайший час и до 21 часа): гроза с дождем; порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре
МЧС предупредило о грозе с дождем и ветром до 15 метров в секунду в Подмосковье