https://ria.ru/20250617/podmoskove-2023309485.html

Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 17.06.2025

Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

Спасатели предупредили о грозе с дождем и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до вечера во вторник в Московской области, сообщается в... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:02:00+03:00

2025-06-17T13:02:00+03:00

2025-06-17T13:02:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о грозе с дождем и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до вечера во вторник в Московской области, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России. "Прогноз Росгидромета (в ближайший час и до 21 часа): гроза с дождем; порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250607/poteplenie-2021456937.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода