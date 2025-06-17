https://ria.ru/20250617/peterburg-2023313208.html

В ряде районов Петербурга введут транспортные ограничения на время ПМЭФ

В ряде районов Петербурга введут транспортные ограничения на время ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025

В ряде районов Петербурга введут транспортные ограничения на время ПМЭФ

Временный запрет на парковку (стоянку) и передвижение на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и электровелосипедах будет действовать в ряде районов... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:22:00+03:00

2025-06-17T13:22:00+03:00

2025-06-17T13:22:00+03:00

пмэф — 2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Временный запрет на парковку (стоянку) и передвижение на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и электровелосипедах будет действовать в ряде районов Санкт-Петербурга в период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил городской комитет по транспорту. "В связи с проведением XXVIII Петербургского международного экономического форума также будет действовать временный запрет на парковку (стоянку) и передвижение средств индивидуальной мобильности, а также усиление контроля", - говорится в сообщении. В частности, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса, а также велосипеды, имеющие электродвигатель, будут под запретом с 00.00 мск 18 июня до 16.00 мск 22 июня на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Пушкинского и Центрального районов Санкт-Петербурга. Отмечается, что запрет вводится в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на основании решения Оперативного штаба Петербурга. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/eksperty-2023227670.html

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