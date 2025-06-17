https://ria.ru/20250617/peskov-2023317023.html

Песков назвал "Ростех" системообразующей госкорпорацией

Песков назвал "Ростех" системообразующей госкорпорацией - РИА Новости, 17.06.2025

Песков назвал "Ростех" системообразующей госкорпорацией

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков назвал "Ростех" системообразующей госкорпорацией в нынешних условиях. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:31:00+03:00

2025-06-17T13:31:00+03:00

2025-06-17T13:31:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

сергей чемезов

ростех

безопасность

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков назвал "Ростех" системообразующей госкорпорацией в нынешних условиях. Песков сообщил, что во вторник президент России Владимир Путин примет главу "Ростеха" Сергея Чемезова с докладом. "Корпорация такая системообразующая, тем более в нынешней ситуации. Кратно возросло значение этой корпорации и объемы. Поэтому есть о чем поговорить", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250610/zapad-2021945743.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей чемезов, ростех, безопасность