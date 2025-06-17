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Песков назвал "Ростех" системообразующей госкорпорацией - РИА Новости, 17.06.2025
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13:31 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/peskov-2023317023.html
Песков назвал "Ростех" системообразующей госкорпорацией
Песков назвал "Ростех" системообразующей госкорпорацией - РИА Новости, 17.06.2025
Песков назвал "Ростех" системообразующей госкорпорацией
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков назвал "Ростех" системообразующей госкорпорацией в нынешних условиях. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:31:00+03:00
2025-06-17T13:31:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей чемезов
ростех
безопасность
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков назвал "Ростех" системообразующей госкорпорацией в нынешних условиях. Песков сообщил, что во вторник президент России Владимир Путин примет главу "Ростеха" Сергея Чемезова с докладом. "Корпорация такая системообразующая, тем более в нынешней ситуации. Кратно возросло значение этой корпорации и объемы. Поэтому есть о чем поговорить", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей чемезов, ростех, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Чемезов, Ростех, Безопасность
Песков назвал "Ростех" системообразующей госкорпорацией

Песков назвал "Ростех" системообразующей госкорпорацией в нынешних условиях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков назвал "Ростех" системообразующей госкорпорацией в нынешних условиях.
Песков сообщил, что во вторник президент России Владимир Путин примет главу "Ростеха" Сергея Чемезова с докладом.
"Корпорация такая системообразующая, тем более в нынешней ситуации. Кратно возросло значение этой корпорации и объемы. Поэтому есть о чем поговорить", - сказал Песков журналистам.
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ЧемезовРостехБезопасность
 
 
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