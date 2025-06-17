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В Кремле ответили на вопрос об эвакуации россиян из Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
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13:29 17.06.2025 (обновлено: 14:22 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/peskov-2023315944.html
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации россиян из Ирана
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации россиян из Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации россиян из Ирана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для всех россиян в Иране, которые хотят покинуть страну, обеспечивается возможность эвакуации. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:29:00+03:00
2025-06-17T14:22:00+03:00
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
дмитрий песков
израиль
россия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для всех россиян в Иране, которые хотят покинуть страну, обеспечивается возможность эвакуации."Эта работа (эвакуация россиян из Ирана - ред.) продолжается круглосуточно. Посольство (РФ в Тегеране - ред.) обладает всеми цифрами. Те граждане, которые были в кругу внимания посольства - знают сколько их, знают, кто желает эвакуироваться. И, конечно же, очень тщательно отслеживают наших граждан, чтобы ничто не представило для них угрозу", - сказал Песков журналистам.Он отметил большую работу российского посольства в Тегеране, которое в целом координирует все действия, связанные с эвакуацией россиян."И все граждане, которые находятся в Тегеране и которые уже были на связи, для них для всех обеспечивается возможность эвакуации", - добавил представитель Кремля.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023219133.html
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
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иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, израиль, россия, в мире, тегеран (город)
Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Дмитрий Песков, Израиль, Россия, В мире, Тегеран (город)
В Кремле ответили на вопрос об эвакуации россиян из Ирана

Песков: для всех россиян, которые хотят покинуть Иран, обеспечивают эвакуацию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для всех россиян в Иране, которые хотят покинуть страну, обеспечивается возможность эвакуации.
"Эта работа (эвакуация россиян из Ирана - ред.) продолжается круглосуточно. Посольство (РФ в Тегеране - ред.) обладает всеми цифрами. Те граждане, которые были в кругу внимания посольства - знают сколько их, знают, кто желает эвакуироваться. И, конечно же, очень тщательно отслеживают наших граждан, чтобы ничто не представило для них угрозу", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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Он отметил большую работу российского посольства в Тегеране, которое в целом координирует все действия, связанные с эвакуацией россиян.
"И все граждане, которые находятся в Тегеране и которые уже были на связи, для них для всех обеспечивается возможность эвакуации", - добавил представитель Кремля.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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ИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеДмитрий ПесковИзраильРоссияВ миреТегеран (город)
 
 
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