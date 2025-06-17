https://ria.ru/20250617/peskov-2023315944.html

В Кремле ответили на вопрос об эвакуации россиян из Ирана

В Кремле ответили на вопрос об эвакуации россиян из Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

В Кремле ответили на вопрос об эвакуации россиян из Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для всех россиян в Иране, которые хотят покинуть страну, обеспечивается возможность эвакуации. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:29:00+03:00

2025-06-17T13:29:00+03:00

2025-06-17T14:22:00+03:00

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

дмитрий песков

израиль

россия

в мире

тегеран (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021071042_0:15:2942:1669_1920x0_80_0_0_e4e8e0f88abfcbb25bbbc5051ca1e203.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для всех россиян в Иране, которые хотят покинуть страну, обеспечивается возможность эвакуации."Эта работа (эвакуация россиян из Ирана - ред.) продолжается круглосуточно. Посольство (РФ в Тегеране - ред.) обладает всеми цифрами. Те граждане, которые были в кругу внимания посольства - знают сколько их, знают, кто желает эвакуироваться. И, конечно же, очень тщательно отслеживают наших граждан, чтобы ничто не представило для них угрозу", - сказал Песков журналистам.Он отметил большую работу российского посольства в Тегеране, которое в целом координирует все действия, связанные с эвакуацией россиян."И все граждане, которые находятся в Тегеране и которые уже были на связи, для них для всех обеспечивается возможность эвакуации", - добавил представитель Кремля.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023219133.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

иран

израиль

россия

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, дмитрий песков, израиль, россия, в мире, тегеран (город)