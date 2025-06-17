https://ria.ru/20250617/peskov-2023315114.html

В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке тревожной

В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке тревожной - РИА Новости, 17.06.2025

В Кремле назвали ситуацию на Ближнем Востоке тревожной

Ситуация на Ближнем Востоке тревожна и пока идет по пути дальнейшей эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:27:00+03:00

2025-06-17T13:27:00+03:00

2025-06-17T13:30:00+03:00

ближний восток

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке тревожна и пока идет по пути дальнейшей эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ситуация тревожная... Ситуация пока идет по пути дальнейшей эскалации. Уровень непредсказуемости абсолютный", - сказал Песков журналистам.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/lavrov-2023313472.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

ближний восток

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ближний восток, в мире, дмитрий песков