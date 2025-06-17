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Песков рассказал о подготовке Путина к ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
13:27 17.06.2025 (обновлено: 13:31 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/peskov-2023315026.html
Песков рассказал о подготовке Путина к ПМЭФ
Песков рассказал о подготовке Путина к ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
Песков рассказал о подготовке Путина к ПМЭФ
Президент России Владимир Путин во вторник продолжит готовиться к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:27:00+03:00
2025-06-17T13:31:00+03:00
пмэф — 2025
россия
дмитрий песков
владимир путин
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит готовиться к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В остальном продолжается подготовка к Санкт-Петербургу. Собственно, потом оставшуюся часть недели будем работать в северной столице. Событий там будет много. Как всегда, повестка дня будет очень напряженная", - сказал Песков журналистам.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург
ПМЭФ — 2025, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Песков рассказал о подготовке Путина к ПМЭФ

Песков: Путин продолжит готовиться к ПМЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПодготовка к ПМЭФ-2025
Подготовка к ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Подготовка к ПМЭФ-2025
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит готовиться к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В остальном продолжается подготовка к Санкт-Петербургу. Собственно, потом оставшуюся часть недели будем работать в северной столице. Событий там будет много. Как всегда, повестка дня будет очень напряженная", - сказал Песков журналистам.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги-баннеры форума ПМЭФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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ПМЭФ — 2025РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСанкт-Петербург
 
 
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