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Песков рассказал о подготовке Путина к ПМЭФ
Песков рассказал о подготовке Путина к ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
Песков рассказал о подготовке Путина к ПМЭФ
Президент России Владимир Путин во вторник продолжит готовиться к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:27:00+03:00
2025-06-17T13:27:00+03:00
2025-06-17T13:31:00+03:00
пмэф — 2025
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит готовиться к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В остальном продолжается подготовка к Санкт-Петербургу. Собственно, потом оставшуюся часть недели будем работать в северной столице. Событий там будет много. Как всегда, повестка дня будет очень напряженная", - сказал Песков журналистам.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250616/forum-2023096766.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург
ПМЭФ — 2025, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Санкт-Петербург
Песков рассказал о подготовке Путина к ПМЭФ
Песков: Путин продолжит готовиться к ПМЭФ