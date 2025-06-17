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Россия переходила на Болонскую систему более 15 лет, заявил Фальков - РИА Новости, 17.06.2025
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11:55 17.06.2025 (обновлено: 13:35 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/perekhod-2023293965.html
Россия переходила на Болонскую систему более 15 лет, заявил Фальков
Россия переходила на Болонскую систему более 15 лет, заявил Фальков - РИА Новости, 17.06.2025
Россия переходила на Болонскую систему более 15 лет, заявил Фальков
Цикл развития высшего образования, связанный с переходом России на обучение по программам бакалавриата и магистратуры, занял более 15 лет, сообщил в интервью... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:55:00+03:00
2025-06-17T13:35:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
московский авиационный институт
мисис
московский педагогический государственный университет
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Цикл развития высшего образования, связанный с переходом России на обучение по программам бакалавриата и магистратуры, занял более 15 лет, сообщил в интервью РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Ранее Фальков сообщил, что Россию ждет новая модель высшего образования, которая подразумевает отказ от "бакалавриата". Ему на смену придет единый уровень – высшее образование. Переход российских вузов на новую модель в основном произойдет в течение двух лет. "Предыдущий цикл, связанный с переходом на бакалавриат и магистратуру, занял более 15 лет", – сказал министр. Новая модель, по его словам, включает в себя целый комплекс, практически все ключевые, значимые элементы системы высшего образования. "То есть изменения произойдут везде. В частности, речь идет о новых специальностях, которые мы должны утвердить, о новых стандартах, которые подразумевают ядро (единое ядро – ред.) того или иного профильного образования: инженерного, медицинского, педагогического", – добавил глава Минобрнауки РФ. В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.​
https://ria.ru/20250107/obrazovanie-1992703583.html
https://ria.ru/20250617/praktika-2023284029.html
https://ria.ru/20250614/vuzy-2022742982.html
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общество, россия, валерий фальков, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический государственный университет, Социальный навигатор, СН_Образование
Россия переходила на Болонскую систему более 15 лет, заявил Фальков

Фальков: переход РФ на программы бакалавриата и магистратуры занял более 15 лет

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Цикл развития высшего образования, связанный с переходом России на обучение по программам бакалавриата и магистратуры, занял более 15 лет, сообщил в интервью РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Ранее Фальков сообщил, что Россию ждет новая модель высшего образования, которая подразумевает отказ от "бакалавриата". Ему на смену придет единый уровень – высшее образование. Переход российских вузов на новую модель в основном произойдет в течение двух лет.
МГУ - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Вузы перейдут на обновленную систему образования в 2026 году
7 января, 02:21
"Предыдущий цикл, связанный с переходом на бакалавриат и магистратуру, занял более 15 лет", – сказал министр.
Новая модель, по его словам, включает в себя целый комплекс, практически все ключевые, значимые элементы системы высшего образования.
"То есть изменения произойдут везде. В частности, речь идет о новых специальностях, которые мы должны утвердить, о новых стандартах, которые подразумевают ядро (единое ядро – ред.) того или иного профильного образования: инженерного, медицинского, педагогического", – добавил глава Минобрнауки РФ.
В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Фальков призвал изменить практику студентов в вузах
11:02
В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.​
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Фальков рассказал о регулировании количества платных мест в вузах
14 июня, 03:17
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковМосковский авиационный институтМИСиСМосковский педагогический государственный университетСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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