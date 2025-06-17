https://ria.ru/20250617/perekhod-2023293965.html

Россия переходила на Болонскую систему более 15 лет, заявил Фальков

Россия переходила на Болонскую систему более 15 лет, заявил Фальков - РИА Новости, 17.06.2025

Россия переходила на Болонскую систему более 15 лет, заявил Фальков

Цикл развития высшего образования, связанный с переходом России на обучение по программам бакалавриата и магистратуры, занял более 15 лет, сообщил в интервью... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:55:00+03:00

2025-06-17T11:55:00+03:00

2025-06-17T13:35:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

московский авиационный институт

мисис

московский педагогический государственный университет

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Цикл развития высшего образования, связанный с переходом России на обучение по программам бакалавриата и магистратуры, занял более 15 лет, сообщил в интервью РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Ранее Фальков сообщил, что Россию ждет новая модель высшего образования, которая подразумевает отказ от "бакалавриата". Ему на смену придет единый уровень – высшее образование. Переход российских вузов на новую модель в основном произойдет в течение двух лет. "Предыдущий цикл, связанный с переходом на бакалавриат и магистратуру, занял более 15 лет", – сказал министр. Новая модель, по его словам, включает в себя целый комплекс, практически все ключевые, значимые элементы системы высшего образования. "То есть изменения произойдут везде. В частности, речь идет о новых специальностях, которые мы должны утвердить, о новых стандартах, которые подразумевают ядро (единое ядро – ред.) того или иного профильного образования: инженерного, медицинского, педагогического", – добавил глава Минобрнауки РФ. В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.​

https://ria.ru/20250107/obrazovanie-1992703583.html

https://ria.ru/20250617/praktika-2023284029.html

https://ria.ru/20250614/vuzy-2022742982.html

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общество, россия, валерий фальков, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет, социальный навигатор, сн_образование