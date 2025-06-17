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СМИ: иранские чиновники выразили готовность возобновить переговоры с США

СМИ: иранские чиновники выразили готовность возобновить переговоры с США - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ: иранские чиновники выразили готовность возобновить переговоры с США

Иранские чиновники заявили посредникам о готовности возобновить переговоры с США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T05:31:00+03:00

2025-06-17T05:31:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Иранские чиновники заявили посредникам о готовности возобновить переговоры с США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники."Иранские официальные лица заявили посредникам, что они готовы возобновить ядерные переговоры с США, но сначала хотят, чтобы Израиль прекратил свои нападения", — говорится в материале.По данным издания, Оман и Катар выступили с инициативой по организации переговоров о прекращении огня.Чуть ранее портал Axios сообщил, что Белый дом обсуждает с Ираном возможность встречи спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи на этой неделе.Кроме того, по данным телеканала CNN, президент США Дональд Трамп поручил членам своей команды как можно скорее организовать встречу с иранскими чиновниками. Обострение ирано-израильского конфликта

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Пуск снаряда ПВО Израиля над Тель-Авивом и его падение на город Иранское ТВ публикует кадры пуска снаряда ПВО Израиля над Тель-Авивом и его падения на город. 2025-06-17T05:31 true PT0M25S

Горящий офис компании, подвергшейся, по ее заявлению, израильскому удару Телерадиокомпания IRIB показывает кадры горящего офиса компании, подвергшейся, по ее заявлению, израильскому удару 2025-06-17T05:31 true PT1M01S

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в мире, израиль, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте