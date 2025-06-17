https://ria.ru/20250617/peregovory-2023234510.html

США и Канада продолжат переговоры по торговой сделке

США и Канада продолжат переговоры по торговой сделке - РИА Новости, 17.06.2025

США и Канада продолжат переговоры по торговой сделке

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни договорились продолжить переговоры о заключении торговой сделки между двумя странами в течение... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T01:54:00+03:00

2025-06-17T01:54:00+03:00

2025-06-17T01:54:00+03:00

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канада

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марк карни

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни договорились продолжить переговоры о заключении торговой сделки между двумя странами в течение следующих 30 дней, сообщает канадское правительство. "Премьер-министр Карни и президент Трамп обсудили актуальные торговые вопросы и приоритеты для работников и бизнеса обеих стран, а также обменялись информацией по ключевым аспектам переговоров о новом экономическом и оборонном партнерстве между Канадой и США. В этой связи лидеры договорились в течение 30 дней провести переговоры для достижения соглашения", - говорится в пресс-релизе на сайте канадского премьера. Трамп и Карни также отметили важность сотрудничества по ключевым направлениям, которые были определены на саммите "Большой семерки" (G7) в Канаде, включая стратегические ресурсы, борьбу с контрабандой оружия и незаконным оборотом наркотиков, а также обеспечение безопасности границ.

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в мире, канада, сша, дональд трамп, марк карни, g7