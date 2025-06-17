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США и Канада продолжат переговоры по торговой сделке - РИА Новости, 17.06.2025
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01:54 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/peregovory-2023234510.html
США и Канада продолжат переговоры по торговой сделке
США и Канада продолжат переговоры по торговой сделке - РИА Новости, 17.06.2025
США и Канада продолжат переговоры по торговой сделке
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни договорились продолжить переговоры о заключении торговой сделки между двумя странами в течение... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:54:00+03:00
2025-06-17T01:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни договорились продолжить переговоры о заключении торговой сделки между двумя странами в течение следующих 30 дней, сообщает канадское правительство. "Премьер-министр Карни и президент Трамп обсудили актуальные торговые вопросы и приоритеты для работников и бизнеса обеих стран, а также обменялись информацией по ключевым аспектам переговоров о новом экономическом и оборонном партнерстве между Канадой и США. В этой связи лидеры договорились в течение 30 дней провести переговоры для достижения соглашения", - говорится в пресс-релизе на сайте канадского премьера. Трамп и Карни также отметили важность сотрудничества по ключевым направлениям, которые были определены на саммите "Большой семерки" (G7) в Канаде, включая стратегические ресурсы, борьбу с контрабандой оружия и незаконным оборотом наркотиков, а также обеспечение безопасности границ.
https://ria.ru/20250616/tramp-2023031627.html
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в мире, канада, сша, дональд трамп, марк карни, g7
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Марк Карни, G7
США и Канада продолжат переговоры по торговой сделке

США и Канада продолжат переговоры по торговой сделке в течение 30 дней

© AP Photo / Elaine ThompsonФлаги Канады и США
Флаги Канады и США - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Elaine Thompson
Флаги Канады и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни договорились продолжить переговоры о заключении торговой сделки между двумя странами в течение следующих 30 дней, сообщает канадское правительство.
"Премьер-министр Карни и президент Трамп обсудили актуальные торговые вопросы и приоритеты для работников и бизнеса обеих стран, а также обменялись информацией по ключевым аспектам переговоров о новом экономическом и оборонном партнерстве между Канадой и США. В этой связи лидеры договорились в течение 30 дней провести переговоры для достижения соглашения", - говорится в пресс-релизе на сайте канадского премьера.
Трамп и Карни также отметили важность сотрудничества по ключевым направлениям, которые были определены на саммите "Большой семерки" (G7) в Канаде, включая стратегические ресурсы, борьбу с контрабандой оружия и незаконным оборотом наркотиков, а также обеспечение безопасности границ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Трамп перед саммитом G7 заявил, что ожидает новых соглашений по торговле
Вчера, 03:04
 
В миреКанадаСШАДональд ТрампМарк КарниG7
 
 
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