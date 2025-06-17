https://ria.ru/20250617/perebros-2023396122.html

США перебросили авианосную группу на Ближний Восток

США перебросили авианосную группу на Ближний Восток - РИА Новости, 17.06.2025

США перебросили авианосную группу на Ближний Восток

США перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток для защиты американского военного контингента, заявил РИА Новости представитель Пентагона. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:20:00+03:00

2025-06-17T18:20:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 17 июня — РИА Новости. США перебрасывают авианосную ударную группу на Ближний Восток для защиты американского военного контингента, заявил РИА Новости представитель Пентагона."В рамках выполнения обязательств по защите американских сил в регионе министр обороны Пит Хегсет распорядился направить авианосную группу USS Nimitz в зону CENTCOM для поддержания обороноспособности и обеспечения безопасности американского контингента", — рассказал он. ВМС США также продолжают проводить операции в восточном Средиземноморье в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.Обострение ирано-израильского конфликта

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2025

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сша, министерство обороны сша, в мире, израиль, иран, пит хегсет, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ближний восток