https://ria.ru/20250617/pentagon-2023236571.html
Пентагон перебросит дополнительные силы на Ближний Восток
Пентагон перебросит дополнительные силы на Ближний Восток - РИА Новости, 17.06.2025
Пентагон перебросит дополнительные силы на Ближний Восток
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что на выходных распорядился перебросить дополнительные силы в распоряжение Центрального командования, охватывающего... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T02:36:00+03:00
2025-06-17T02:36:00+03:00
2025-06-17T02:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что на выходных распорядился перебросить дополнительные силы в распоряжение Центрального командования, охватывающего регион Ближнего Востока. "На выходных я приказал отправить дополнительные силы в зону ответственности Центрального командования Соединенных Штатов", - сообщил Хегсет в социальной сети Х. Глава американского военного ведомства добавил, что приоритетом Вашингтона является защита американских сил, а переброска дополнительных средств на Ближний Восток "призвана расширить готовность к обороне в регионе". Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о том, что США остаются против вовлечения в конфликт Израиля и Ирана, но до тех пор, пока Тегеран не атакует американских военных в регионе. По данным собеседников издания, США передали данную позицию союзникам на Ближнем Востоке в надежде, что они донесут ее до Тегерана и таким образом удержат исламскую республику от атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250614/khegset--2022832414.html
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в мире, израиль, иран, ближний восток, пит хегсет, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, министерство обороны сша
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Пит Хегсет, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Министерство обороны США
Пентагон перебросит дополнительные силы на Ближний Восток
Глава Пентагона Хегсет сообщил о переброске дополнительных сил на Ближний Восток
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что на выходных распорядился перебросить дополнительные силы в распоряжение Центрального командования, охватывающего регион Ближнего Востока.
"На выходных я приказал отправить дополнительные силы в зону ответственности Центрального командования Соединенных Штатов", - сообщил Хегсет
в социальной сети Х
.
Глава американского военного ведомства добавил, что приоритетом Вашингтона является защита американских сил, а переброска дополнительных средств на Ближний Восток
"призвана расширить готовность к обороне в регионе".
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о том, что США
остаются против вовлечения в конфликт Израиля
и Ирана
, но до тех пор, пока Тегеран
не атакует американских военных в регионе. По данным собеседников издания, США передали данную позицию союзникам на Ближнем Востоке в надежде, что они донесут ее до Тегерана и таким образом удержат исламскую республику от атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.