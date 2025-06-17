https://ria.ru/20250617/pentagon-2023236571.html

Пентагон перебросит дополнительные силы на Ближний Восток

Пентагон перебросит дополнительные силы на Ближний Восток - РИА Новости, 17.06.2025

Пентагон перебросит дополнительные силы на Ближний Восток

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что на выходных распорядился перебросить дополнительные силы в распоряжение Центрального командования, охватывающего... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T02:36:00+03:00

2025-06-17T02:36:00+03:00

2025-06-17T02:36:00+03:00

в мире

израиль

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пит хегсет

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что на выходных распорядился перебросить дополнительные силы в распоряжение Центрального командования, охватывающего регион Ближнего Востока. "На выходных я приказал отправить дополнительные силы в зону ответственности Центрального командования Соединенных Штатов", - сообщил Хегсет в социальной сети Х. Глава американского военного ведомства добавил, что приоритетом Вашингтона является защита американских сил, а переброска дополнительных средств на Ближний Восток "призвана расширить готовность к обороне в регионе". Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о том, что США остаются против вовлечения в конфликт Израиля и Ирана, но до тех пор, пока Тегеран не атакует американских военных в регионе. По данным собеседников издания, США передали данную позицию союзникам на Ближнем Востоке в надежде, что они донесут ее до Тегерана и таким образом удержат исламскую республику от атаки на американских военнослужащих, находящихся на Ближнем Востоке. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250614/khegset--2022832414.html

https://ria.ru/20250614/ssha-2022744719.html

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в мире, израиль, иран, ближний восток, пит хегсет, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, министерство обороны сша