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В столичном департаменте объяснили, почему пчелы захватили дерево в Москве - РИА Новости, 17.06.2025
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15:10 17.06.2025 (обновлено: 17:26 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/pchely-2023342072.html
В столичном департаменте объяснили, почему пчелы захватили дерево в Москве
В столичном департаменте объяснили, почему пчелы захватили дерево в Москве - РИА Новости, 17.06.2025
В столичном департаменте объяснили, почему пчелы захватили дерево в Москве
Пчелы "захватили" дерево в Коммунарке в Новой Москве из-за роения, это временная остановка в поисках нового дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T15:10:00+03:00
2025-06-17T17:26:00+03:00
общество
коммунарка (москва)
новая москва
новомосковский административный округ
москва
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пчелы "захватили" дерево в Коммунарке в Новой Москве из-за роения, это временная остановка в поисках нового дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.В понедельник в СМИ появились кадры, где рой пчел собирается на дереве в Коммунарке в Новомосковском административном округе Москвы. Они "захватили" весь ствол дерева."Известно, что перед роением семья подыскивает себе новое место жительства. Этим занимаются "пчелы-разведчики", которые, найдя новое место - дупло, расщелину в дереве - способны его подготовить, почистить. Сам момент роения происходит довольно быстро", — рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что роение — это естественный процесс размножения пчелиных семей в весенне-летний период, при котором часть пчел вместе с маткой покидают улей для основания новой семьи. Как рассказали в пресс-службе, на роение влияет теснота в улье, неправильный уход за пчелами, старая матка, плохая погода, плохая вентиляция в улье и так далее. В любом случае за этим явлением стоит одна причина — феромон матки перестает полноценно действовать на решивших покинуть свое жилище пчел. "Стремление определенной группы пчел из одной семьи уйти подальше от родительского крова биологически обосновывается одним — сохранить свой вид. Расселение роев исключает близкородственное размножение, что приводит, в результате, к потомству с пониженной жизненной силой и ослабленной работоспособностью", - рассказали в пресс-службе. "Вылетающие разгоряченные пчелы, задерживаясь на некоторое время недалеко от улья — на деревьях, выступах и даже на земле — остывая, поджидают других соплеменниц, окончательно группируются в новую семью. Собравшись через некоторое время, рой, как одно уже единое целое, медленно снимается и улетает в новое жилище. Специалисты полагают, что в это время происходит окончательное считывание информации с танцев пчел-разведчиц", - пояснили в пресс-службе. В ведомстве призвали при обнаружении роя пчел на дереве не приближаться к нему. Это временная остановка в поисках нового, более безопасного места для гнездования, поэтому дерево, на котором остановились пчелы, не пострадает от их присутствия.
https://ria.ru/20240610/pchela-1951930764.html
https://ria.ru/20240529/pchely-1949162375.html
коммунарка (москва)
новая москва
новомосковский административный округ
москва
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общество, коммунарка (москва), новая москва, новомосковский административный округ, москва
Общество, Коммунарка (Москва), Новая Москва, Новомосковский административный округ, Москва
В столичном департаменте объяснили, почему пчелы захватили дерево в Москве

Пчелы захватили дерево в Коммунарке в Новой Москве из-за роения

© Кадр видео из соцсетейРой пчел на дереве у жилого дома в Коммунарке
Рой пчел на дереве у жилого дома в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Рой пчел на дереве у жилого дома в Коммунарке
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пчелы "захватили" дерево в Коммунарке в Новой Москве из-за роения, это временная остановка в поисках нового дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
В понедельник в СМИ появились кадры, где рой пчел собирается на дереве в Коммунарке в Новомосковском административном округе Москвы. Они "захватили" весь ствол дерева.
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"Известно, что перед роением семья подыскивает себе новое место жительства. Этим занимаются "пчелы-разведчики", которые, найдя новое место - дупло, расщелину в дереве - способны его подготовить, почистить. Сам момент роения происходит довольно быстро", — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что роение — это естественный процесс размножения пчелиных семей в весенне-летний период, при котором часть пчел вместе с маткой покидают улей для основания новой семьи.
Как рассказали в пресс-службе, на роение влияет теснота в улье, неправильный уход за пчелами, старая матка, плохая погода, плохая вентиляция в улье и так далее. В любом случае за этим явлением стоит одна причина — феромон матки перестает полноценно действовать на решивших покинуть свое жилище пчел.
"Стремление определенной группы пчел из одной семьи уйти подальше от родительского крова биологически обосновывается одним — сохранить свой вид. Расселение роев исключает близкородственное размножение, что приводит, в результате, к потомству с пониженной жизненной силой и ослабленной работоспособностью", - рассказали в пресс-службе.
"Вылетающие разгоряченные пчелы, задерживаясь на некоторое время недалеко от улья — на деревьях, выступах и даже на земле — остывая, поджидают других соплеменниц, окончательно группируются в новую семью. Собравшись через некоторое время, рой, как одно уже единое целое, медленно снимается и улетает в новое жилище. Специалисты полагают, что в это время происходит окончательное считывание информации с танцев пчел-разведчиц", - пояснили в пресс-службе.
В ведомстве призвали при обнаружении роя пчел на дереве не приближаться к нему. Это временная остановка в поисках нового, более безопасного места для гнездования, поэтому дерево, на котором остановились пчелы, не пострадает от их присутствия.
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