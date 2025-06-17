https://ria.ru/20250617/parkovka-2023393588.html

В Тель-Авиве парковки сделали бесплатными на период боевых действий

В Тель-Авиве парковки сделали бесплатными на период боевых действий - РИА Новости, 17.06.2025

В Тель-Авиве парковки сделали бесплатными на период боевых действий

Мэрия города Тель-Авив выпустила постановление, согласно которому с жителей города не взимается плата за парковку на платных стоянках, решение было приятно на... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:09:00+03:00

2025-06-17T18:09:00+03:00

2025-06-17T18:09:00+03:00

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тель-авив

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн – РИА Новости. Мэрия города Тель-Авив выпустила постановление, согласно которому с жителей города не взимается плата за парковку на платных стоянках, решение было приятно на фоне начала боевых действий с Ираном. "Дорогие жители, мы делаем парковку, отмеченную синим и белым цветом (обозначение платных парковочных зон в Израиле – ред.) в городе бесплатной, также нет необходимости оплачивать парковку через приложение. Постановление действует с сегодняшнего дня (вторник, 17.6) до четверга 26.6, пока продолжаются боевые действия и действует режим чрезвычайного положения", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Тель-Авива. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/tasnim-2023301163.html

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Обстановка на улицах Тель-Авива Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет по жилым кварталам, но никакой паники среди населения нет, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-17T18:09 true PT0M46S

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в мире, иран, израиль, тель-авив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте