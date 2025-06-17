https://ria.ru/20250617/ovchinskiy-2023208929.html

Овчинский: жилье для реновации возведут в поселке Кокошкино в рамках КРТ

Овчинский: жилье для реновации возведут в поселке Кокошкино в рамках КРТ - РИА Новости, 17.06.2025

Овчинский: жилье для реновации возведут в поселке Кокошкино в рамках КРТ

Жилье для программы реновации построят в поселке Кокошкино района Внуково в рамках комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:13:00+03:00

2025-06-17T10:13:00+03:00

2025-06-17T10:13:00+03:00

владислав овчинский

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Жилье для программы реновации построят в поселке Кокошкино района Внуково в рамках комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. "В поселке Кокошкино района Внуково Новомосковского административного округа проведут редевелопмент трех неэффективно используемых участков, входящих в один проект КРТ. Их общая площадь составляет 1,76 гектара. Там планируется построить современные жилые комплексы в рамках программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр отметил, что на первых этажах домов расположатся магазины, кафе и помещения муниципальных учреждений, что позволит создать свыше 190 рабочих мест.Участки для строительства находятся рядом со станцией "Кокошкино" МЦД-4 на территории одноименного поселка. В сумме там планируется возвести до 48 тысяч квадратных метров жилья. Площадь квартир в новых домах составит 26,8 тысячи квадратных метров, что позволит переселить около тысячи горожан.

https://ria.ru/20250612/moskva-2022400171.html

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владислав овчинский, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы