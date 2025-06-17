Овчинский: жилье для реновации возведут в поселке Кокошкино в рамках КРТ
Овчинский: жилье для реновации в рамках КРТ возведут в поселке Кокошкино
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Жилье для программы реновации построят в поселке Кокошкино района Внуково в рамках комплексного развития территорий (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В поселке Кокошкино района Внуково Новомосковского административного округа проведут редевелопмент трех неэффективно используемых участков, входящих в один проект КРТ. Их общая площадь составляет 1,76 гектара. Там планируется построить современные жилые комплексы в рамках программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что на первых этажах домов расположатся магазины, кафе и помещения муниципальных учреждений, что позволит создать свыше 190 рабочих мест.
Участки для строительства находятся рядом со станцией "Кокошкино" МЦД-4 на территории одноименного поселка.
В сумме там планируется возвести до 48 тысяч квадратных метров жилья. Площадь квартир в новых домах составит 26,8 тысячи квадратных метров, что позволит переселить около тысячи горожан.
"В поселке Кокошкино района Внуково Новомосковского административного округа проведут редевелопмент трех неэффективно используемых участков, входящих в один проект КРТ. Их общая площадь составляет 1,76 гектара. Там планируется построить современные жилые комплексы в рамках программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что на первых этажах домов расположатся магазины, кафе и помещения муниципальных учреждений, что позволит создать свыше 190 рабочих мест.
Участки для строительства находятся рядом со станцией "Кокошкино" МЦД-4 на территории одноименного поселка.
В сумме там планируется возвести до 48 тысяч квадратных метров жилья. Площадь квартир в новых домах составит 26,8 тысячи квадратных метров, что позволит переселить около тысячи горожан.