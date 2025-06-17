Врач девочки из США в "маске Бэтмена" рассказала о предстоящей операции
Девочке из США в "маске Бэтмена" проведут вторую операцию в Петербурге 2 июля
© Фото : Гигантский Невус | Лечение/ВКонтактеДевочка из США Луна Феннер вновь приехала в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения
Девочка из США Луна Феннер вновь приехала в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Приехавшую в Санкт-Петербург на лечение девочку из США Луну Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, ждет вторая операция 2 июля, сообщила лечащий врач девочки Ольга Филиппова.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая, вскоре прошла первая операция по имплантации Луне трех тканевых экспандеров.
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"Луна в отличном состоянии и настроении, процесс заполнения экспандеров идёт штатно. Напоминаю, что вторая операция пока что запланирована на 2 июля (если мы успеем заполнить тканевые экспандеры)", – написала Филиппова на странице профильного отделения клиники по лечению гигантских невусов в соцсети "ВКонтакте".
Она опубликовала фотографию девочки, которая выглядит жизнерадостной, несмотря на экспандеры на лице.
В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяца, как и прошлым летом.