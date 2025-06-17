https://ria.ru/20250617/operatsiya-2023422738.html

Врач девочки из США в "маске Бэтмена" рассказала о предстоящей операции

Врач девочки из США в "маске Бэтмена" рассказала о предстоящей операции - РИА Новости, 17.06.2025

Врач девочки из США в "маске Бэтмена" рассказала о предстоящей операции

Приехавшую в Санкт-Петербург на лечение девочку из США Луну Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:57:00+03:00

2025-06-17T20:57:00+03:00

2025-06-17T20:57:00+03:00

санкт-петербург

луна

сша

луна феннер

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Приехавшую в Санкт-Петербург на лечение девочку из США Луну Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице, ждет вторая операция 2 июля, сообщила лечащий врач девочки Ольга Филиппова. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая, вскоре прошла первая операция по имплантации Луне трех тканевых экспандеров. "Луна в отличном состоянии и настроении, процесс заполнения экспандеров идёт штатно. Напоминаю, что вторая операция пока что запланирована на 2 июля (если мы успеем заполнить тканевые экспандеры)", – написала Филиппова на странице профильного отделения клиники по лечению гигантских невусов в соцсети "ВКонтакте".Она опубликовала фотографию девочки, которая выглядит жизнерадостной, несмотря на экспандеры на лице. В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяца, как и прошлым летом.

https://ria.ru/20250507/maska-2015499331.html

санкт-петербург

луна

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, луна, сша, луна феннер