https://ria.ru/20250617/opasnost-2023333716.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 17.06.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили во вторник в оперативном штабе региона. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:40:00+03:00

2025-06-17T14:40:00+03:00

2025-06-17T14:40:00+03:00

курская область

безопасность

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КУРСК, 17 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили во вторник в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

https://ria.ru/20250617/bespilotnik-2023244092.html

курская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, безопасность