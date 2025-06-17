https://ria.ru/20250617/opasnost-2023246977.html

В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА

В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 17.06.2025

В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T05:46:00+03:00

2025-06-17T05:46:00+03:00

2025-06-17T05:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 0.02 мск, она продлилась до 5.37 мск. "Отбой Красного уровня "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области, с сохранением желтого уровня "Воздушная опасность" для всей территории Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250617/opasnost-2023237716.html

липецкая область

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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)