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В Мордовии объявили беспилотную опасность
В Мордовии объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 17.06.2025
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии, сообщается в Telegram-канале администрации региона. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T00:45:00+03:00
2025-06-17T00:45:00+03:00
2025-06-17T00:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика мордовия
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии, сообщается в Telegram-канале администрации региона. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250617/opasnost-2023227060.html
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республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Республика Мордовия
В Мордовии объявили беспилотную опасность
В Мордовии власти объявили беспилотную опасность