https://ria.ru/20250617/ogranicheniya-2023251661.html

В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на полеты

В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 17.06.2025

В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T07:17:00+03:00

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нижний новгород

тамбов

донской

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняты, сообщили в Росавиации. "В аэропортах Нижний Новгород (Стригино) и Тамбов (Донское) ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в 05.43 мск", - говорится в сообщении. В Росавиации подчеркнули, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полнота гражданских самолетов.

https://ria.ru/20250617/ogranicheniya-2023242207.html

нижний новгород

тамбов

донской

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нижний новгород, тамбов, донской, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)