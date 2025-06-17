https://ria.ru/20250617/ogranicheniya-2023251661.html
В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на полеты
В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 17.06.2025
В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T07:17:00+03:00
2025-06-17T07:17:00+03:00
2025-06-17T07:17:00+03:00
нижний новгород
тамбов
донской
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняты, сообщили в Росавиации. "В аэропортах Нижний Новгород (Стригино) и Тамбов (Донское) ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в 05.43 мск", - говорится в сообщении. В Росавиации подчеркнули, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полнота гражданских самолетов.
https://ria.ru/20250617/ogranicheniya-2023242207.html
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нижний новгород, тамбов, донской, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Нижний Новгород, Тамбов, Донской, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на полеты