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В аэропортах Москвы отменили временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.06.2025
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04:11 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/ogranicheniya-2023242207.html
В аэропортах Москвы отменили временные ограничения на полеты
В аэропортах Москвы отменили временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.06.2025
В аэропортах Москвы отменили временные ограничения на полеты
Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 17.06.2025
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2025-06-17T04:11:00+03:00
москва
жуковский
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский возобновили прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
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москва, жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Жуковский, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Москвы отменили временные ограничения на полеты

Собянин: в аэропортах Москвы отменили временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский возобновили прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Международный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
02:53
 
МоскваЖуковскийДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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