https://ria.ru/20250617/ogranicheniya-2023242207.html

В аэропортах Москвы отменили временные ограничения на полеты

В аэропортах Москвы отменили временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.06.2025

В аэропортах Москвы отменили временные ограничения на полеты

Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T04:11:00+03:00

2025-06-17T04:11:00+03:00

2025-06-17T04:11:00+03:00

москва

жуковский

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский возобновили прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.

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москва

жуковский

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москва, жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)