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В аэропортах Москвы отменили временные ограничения на полеты
В аэропортах Москвы отменили временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.06.2025
В аэропортах Москвы отменили временные ограничения на полеты
Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T04:11:00+03:00
2025-06-17T04:11:00+03:00
2025-06-17T04:11:00+03:00
москва
жуковский
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский возобновили прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
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москва, жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Жуковский, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Москвы отменили временные ограничения на полеты
Собянин: в аэропортах Москвы отменили временные ограничения на полеты