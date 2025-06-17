https://ria.ru/20250617/ogranicheniya-2023240590.html
В аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.06.2025
В аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево", сообщил представитель... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:47:00+03:00
2025-06-17T03:47:00+03:00
2025-06-17T03:47:00+03:00
москва
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: "Внуково" (код ИКАО: UUWW); "Домодедово" (UUDD); "Жуковский" (Раменское; UUBW); "Шереметьево" (UUEE). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.Уточняется, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, это приоритет.
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москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты