https://ria.ru/20250617/ogranicheniya-2023240590.html

В аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.06.2025

В аэропортах Москвы ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево", сообщил представитель... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T03:47:00+03:00

2025-06-17T03:47:00+03:00

2025-06-17T03:47:00+03:00

москва

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево", сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: "Внуково" (код ИКАО: UUWW); "Домодедово" (UUDD); "Жуковский" (Раменское; UUBW); "Шереметьево" (UUEE). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.Уточняется, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, это приоритет.

https://ria.ru/20250617/ogranicheniya-2023237460.html

москва

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москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)