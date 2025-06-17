https://ria.ru/20250617/ogranicheniya-2023237460.html
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.06.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T02:53:00+03:00
2025-06-17T02:53:00+03:00
2025-06-17T02:57:00+03:00
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)", - написал он в Telegram-канале.
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нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты