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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.06.2025

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T00:31:00+03:00

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2025-06-17T00:31:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250615/nizhnekamsk-2022972918.html

калуга

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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации