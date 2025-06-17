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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 17.06.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T00:31:00+03:00
2025-06-17T00:31:00+03:00
2025-06-17T00:31:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)", - написал Кореняко в Telegram-канале.
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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты