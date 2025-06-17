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В Тюменской области назвали причину ограничения мобильного интернета - РИА Новости, 17.06.2025
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09:02 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/ogranichenija-2023260235.html
В Тюменской области назвали причину ограничения мобильного интернета
В Тюменской области назвали причину ограничения мобильного интернета - РИА Новости, 17.06.2025
В Тюменской области назвали причину ограничения мобильного интернета
Действующие с 12 июня ограничения мобильного интернета в Тюменской области предприняты ради безопасности граждан, доступ к нему восстановят, как только... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:02:00+03:00
2025-06-17T09:02:00+03:00
тюменская область
безопасность
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ТЮМЕНЬ, 17 июн - РИА Новости. Действующие с 12 июня ограничения мобильного интернета в Тюменской области предприняты ради безопасности граждан, доступ к нему восстановят, как только обстановка позволит, заявили в информационном центре правительства региона. "Официально: на территории Тюменской области с 12.06.2025 по настоящее время наблюдаются ограничения мобильного интернета по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам. Это сделано в целях безопасности граждан… Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен", - указано в сообщении. Стационарный интернет и сети Wi-Fi работают в штатном режиме.
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тюменская область
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тюменская область, безопасность
Тюменская область, Безопасность
В Тюменской области назвали причину ограничения мобильного интернета

Работу интернета в Тюменской области ограничили по соображениям безопасности

© Правительство Тюменской области Здание правительства Тюменской области
Здание правительства Тюменской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Правительство Тюменской области
Здание правительства Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 17 июн - РИА Новости. Действующие с 12 июня ограничения мобильного интернета в Тюменской области предприняты ради безопасности граждан, доступ к нему восстановят, как только обстановка позволит, заявили в информационном центре правительства региона.
"Официально: на территории Тюменской области с 12.06.2025 по настоящее время наблюдаются ограничения мобильного интернета по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам. Это сделано в целях безопасности граждан… Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен", - указано в сообщении.
Стационарный интернет и сети Wi-Fi работают в штатном режиме.
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