https://ria.ru/20250617/ogranichenija-2023260235.html

В Тюменской области назвали причину ограничения мобильного интернета

В Тюменской области назвали причину ограничения мобильного интернета - РИА Новости, 17.06.2025

В Тюменской области назвали причину ограничения мобильного интернета

Действующие с 12 июня ограничения мобильного интернета в Тюменской области предприняты ради безопасности граждан, доступ к нему восстановят, как только... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:02:00+03:00

2025-06-17T09:02:00+03:00

2025-06-17T09:02:00+03:00

тюменская область

безопасность

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ТЮМЕНЬ, 17 июн - РИА Новости. Действующие с 12 июня ограничения мобильного интернета в Тюменской области предприняты ради безопасности граждан, доступ к нему восстановят, как только обстановка позволит, заявили в информационном центре правительства региона. "Официально: на территории Тюменской области с 12.06.2025 по настоящее время наблюдаются ограничения мобильного интернета по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам. Это сделано в целях безопасности граждан… Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен", - указано в сообщении. Стационарный интернет и сети Wi-Fi работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20250614/jurist-2022746747.html

тюменская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тюменская область, безопасность