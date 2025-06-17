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В Тюменской области назвали причину ограничения мобильного интернета
В Тюменской области назвали причину ограничения мобильного интернета - РИА Новости, 17.06.2025
В Тюменской области назвали причину ограничения мобильного интернета
Действующие с 12 июня ограничения мобильного интернета в Тюменской области предприняты ради безопасности граждан, доступ к нему восстановят, как только... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:02:00+03:00
2025-06-17T09:02:00+03:00
2025-06-17T09:02:00+03:00
тюменская область
безопасность
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ТЮМЕНЬ, 17 июн - РИА Новости. Действующие с 12 июня ограничения мобильного интернета в Тюменской области предприняты ради безопасности граждан, доступ к нему восстановят, как только обстановка позволит, заявили в информационном центре правительства региона. "Официально: на территории Тюменской области с 12.06.2025 по настоящее время наблюдаются ограничения мобильного интернета по независящим от региональных органов власти и операторов связи причинам. Это сделано в целях безопасности граждан… Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен", - указано в сообщении. Стационарный интернет и сети Wi-Fi работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20250614/jurist-2022746747.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тюменская область, безопасность
Тюменская область, Безопасность
В Тюменской области назвали причину ограничения мобильного интернета
Работу интернета в Тюменской области ограничили по соображениям безопасности