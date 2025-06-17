https://ria.ru/20250617/obvinenie-2023381101.html

Обвиняемому в убийстве женщины в машине Гоши Куценко запросили 13 лет

Обвиняемому в убийстве женщины в машине Гоши Куценко запросили 13 лет - РИА Новости, 17.06.2025

Обвиняемому в убийстве женщины в машине Гоши Куценко запросили 13 лет

Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 13 лет лишения свободы Альберту Абдуллину, обвиняемому в убийстве женщины, тело которой нашли в старом... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:37:00+03:00

2025-06-17T17:37:00+03:00

2025-06-17T17:37:00+03:00

происшествия

москва

кутузовский проспект

россия

гоша куценко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994597555_0:438:1195:1110_1920x0_80_0_0_7ad2d5daa7427c73209613fc5df2d4ee.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 13 лет лишения свободы Альберту Абдуллину, обвиняемому в убийстве женщины, тело которой нашли в старом "Запорожце" актера Гоши Куценко, передает корреспондент РИА Новости из зала Дорогомиловского суда Москвы. "Назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказал прокурор. По данным следствия, в ночь на 19 января пьяный Абдуллин познакомился на вокзале с женщиной, с которой продолжил распивать спиртные напитки. Позднее оба оказались в раритетном "Запорожце", припаркованном во дворе на Кутузовском проспекте. Произошёл конфликт, он нанёс женщине не менее 12 ударов ножом, убив на месте, затем накрыл ее одеялом и лёг спать с рядом. Утром Абдуллина и тело погибшей в машине нашел участковый. Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). Суд отправил его в СИЗО, вину он признал. Как стало известно в ходе заседания, ранее он был судим за убийство. Автомобиль "ЗАЗ" ("Запорожец") принадлежит актеру Юрию (Гоше) Куценко, он стоял брошенным во дворе несколько лет. Обвиняемый последние полтора года "жил" в этой машине, стало известно из материалов дела.

https://ria.ru/20250120/kriminal-1994618017.html

москва

кутузовский проспект

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, кутузовский проспект, россия, гоша куценко