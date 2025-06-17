Обвиняемому в убийстве женщины в машине Гоши Куценко запросили 13 лет
Обвинение просит 13 лет для обвиняемого в убийстве женщины в "Запорожце" Куценко
© Фото : официальный Telegram-канал прокуратуры г. Москвы Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте
Автомобиль, в котором обнаружено тело женщины, во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 13 лет лишения свободы Альберту Абдуллину, обвиняемому в убийстве женщины, тело которой нашли в старом "Запорожце" актера Гоши Куценко, передает корреспондент РИА Новости из зала Дорогомиловского суда Москвы.
"Назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказал прокурор.
По данным следствия, в ночь на 19 января пьяный Абдуллин познакомился на вокзале с женщиной, с которой продолжил распивать спиртные напитки. Позднее оба оказались в раритетном "Запорожце", припаркованном во дворе на Кутузовском проспекте. Произошёл конфликт, он нанёс женщине не менее 12 ударов ножом, убив на месте, затем накрыл ее одеялом и лёг спать с рядом. Утром Абдуллина и тело погибшей в машине нашел участковый. Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). Суд отправил его в СИЗО, вину он признал.
Как стало известно в ходе заседания, ранее он был судим за убийство.
Автомобиль "ЗАЗ" ("Запорожец") принадлежит актеру Юрию (Гоше) Куценко, он стоял брошенным во дворе несколько лет. Обвиняемый последние полтора года "жил" в этой машине, стало известно из материалов дела.