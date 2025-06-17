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Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.06.2025
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T00:49:00+03:00
2025-06-17T00:49:00+03:00
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ДОНЕЦК, 17 июн - РИА Новости. Украинские войска шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. За предыдущие сутки управление зафиксировало 16 обстрелов. "Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Шесть вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Как уточняет ведомство, всего было выпущено 12 единиц боеприпасов. По данным управления, поступили сведения о ранении двух гражданских лиц.
https://ria.ru/20250617/opasnost-2023230270.html
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска шесть раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ шесть раз сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 боеприпасов