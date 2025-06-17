https://ria.ru/20250617/novinata-2023336353.html

РИА Новости начинает партнерство с болгарским порталом Novinata.bg

РИА Новости начинает партнерство с болгарским порталом Novinata.bg - РИА Новости, 17.06.2025

РИА Новости начинает партнерство с болгарским порталом Novinata.bg

Информационное агентство РИА Новости и новостной портал Novinata.bg из Болгарии подписали соглашение о сотрудничестве. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:51:00+03:00

2025-06-17T14:51:00+03:00

2025-06-17T14:51:00+03:00

болгария

россия

риа новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023334334_0:112:1175:773_1920x0_80_0_0_88e44426c91053ca6df0f94308e20bc6.png

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости и новостной портал Novinata.bg из Болгарии подписали соглашение о сотрудничестве.Подписание состоялось в онлайн-формате, объединив Москву и Софию в прямом эфире. Соглашение предусматривает обмен новостными материалами и совместную работу над медийными проектами, способствующими распространению достоверной информации о России и Болгарии в медиапространстве двух стран.В ходе церемонии подписания директор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и главный редактор Novinata.bg Недялко Тенев отметили общее стремление к объективному освещению событий, противостоянию дезинформации и сохранению общих связей между народами двух стран. "Народ Болгарии ищет правду, и поэтому мы стремимся публиковать то, что происходит в России. Наши народы связаны навеки — так было, так есть и так будет в будущем", - отметил Недялко Тенев.

болгария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

болгария, россия, риа новости