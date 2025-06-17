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РИА Новости начинает партнерство с болгарским порталом Novinata.bg - РИА Новости, 17.06.2025
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14:51 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/novinata-2023336353.html
РИА Новости начинает партнерство с болгарским порталом Novinata.bg
РИА Новости начинает партнерство с болгарским порталом Novinata.bg - РИА Новости, 17.06.2025
РИА Новости начинает партнерство с болгарским порталом Novinata.bg
Информационное агентство РИА Новости и новостной портал Novinata.bg из Болгарии подписали соглашение о сотрудничестве. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:51:00+03:00
2025-06-17T14:51:00+03:00
болгария
россия
риа новости
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости и новостной портал Novinata.bg из Болгарии подписали соглашение о сотрудничестве.Подписание состоялось в онлайн-формате, объединив Москву и Софию в прямом эфире. Соглашение предусматривает обмен новостными материалами и совместную работу над медийными проектами, способствующими распространению достоверной информации о России и Болгарии в медиапространстве двух стран.В ходе церемонии подписания директор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и главный редактор Novinata.bg Недялко Тенев отметили общее стремление к объективному освещению событий, противостоянию дезинформации и сохранению общих связей между народами двух стран. "Народ Болгарии ищет правду, и поэтому мы стремимся публиковать то, что происходит в России. Наши народы связаны навеки — так было, так есть и так будет в будущем", - отметил Недялко Тенев.
болгария
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болгария, россия, риа новости
Болгария, Россия, РИА Новости
РИА Новости начинает партнерство с болгарским порталом Novinata.bg

РИА Новости начинает партнерство с болгарским новостным порталом Novinata.bg

© РИА Новости / Анастасия ПетроваДиректор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и главный редактор Novinata.bg Недялко Тенев
Директор по международному сотрудничеству Медиагруппы Россия сегодня Василий Пушков и главный редактор Novinata.bg Недялко Тенев - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Директор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и главный редактор Novinata.bg Недялко Тенев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости и новостной портал Novinata.bg из Болгарии подписали соглашение о сотрудничестве.
Подписание состоялось в онлайн-формате, объединив Москву и Софию в прямом эфире. Соглашение предусматривает обмен новостными материалами и совместную работу над медийными проектами, способствующими распространению достоверной информации о России и Болгарии в медиапространстве двух стран.
В ходе церемонии подписания директор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и главный редактор Novinata.bg Недялко Тенев отметили общее стремление к объективному освещению событий, противостоянию дезинформации и сохранению общих связей между народами двух стран. "Народ Болгарии ищет правду, и поэтому мы стремимся публиковать то, что происходит в России. Наши народы связаны навеки — так было, так есть и так будет в будущем", - отметил Недялко Тенев.
© РИА Новости / Анастасия ПетроваДиректор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков
Директор по международному сотрудничеству Медиагруппы Россия сегодня Василий Пушков
Директор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков
© РИА Новости / Анастасия Петрова
1 из 3
© РИА Новости / Анастасия Петрова

Директор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и главный редактор Novinata.bg Недялко Тенев обсуждают партнерство

РИА Новости начинает партнерство с болгарским новостным порталом Novinata.bg

Директор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и главный редактор Novinata.bg Недялко Тенев обсуждают партнерство

© РИА Новости / Анастасия Петрова
2 из 3
© РИА Новости / Анастасия ПетроваРИА Новости начинает партнерство с болгарским новостным порталом Novinata.bg
РИА Новости начинает партнерство с болгарским новостным порталом Novinata.bg
РИА Новости начинает партнерство с болгарским новостным порталом Novinata.bg
© РИА Новости / Анастасия Петрова
3 из 3
Директор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков
© РИА Новости / Анастасия Петрова
1 из 3

Директор по международному сотрудничеству Медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и главный редактор Novinata.bg Недялко Тенев обсуждают партнерство

© РИА Новости / Анастасия Петрова
2 из 3
РИА Новости начинает партнерство с болгарским новостным порталом Novinata.bg
© РИА Новости / Анастасия Петрова
3 из 3
 
БолгарияРоссияРИА Новости
 
 
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