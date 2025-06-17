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Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2025
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10:24 17.06.2025 (обновлено: 11:45 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/novak-2023276125.html
Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак
Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2025
Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак
Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере уменьшения эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:24:00+03:00
2025-06-17T11:45:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере уменьшения эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ.Основные тезисы&quot;Текущее снижение мировых цен — это краткосрочное следствие рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности&quot;.Мировые цены на нефть начали резко снижаться с апреля, падая ниже 59 долларов и держась примерно на этом уровне до июня. На минувшей неделе из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем цены резко подскочили, но уже отыграли рост. Сейчас нефть марки Brent торгуется около отметки в 74,2 доллара за баррель.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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александр новак, россия, экономика, опек
Александр Новак, Россия, Экономика, ОПЕК

Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере уменьшения эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ.

Основные тезисы

  • Мировые цены на нефть находятся под давлением как политических факторов, так и баланса спроса и предложения.
  • В последние годы на их изменение влияют ситуация на Ближнем Востоке, риски ограничения поставок через Ормузский пролив и торговые войны, развязанные США.
  • В краткосрочной перспективе стоимость нефти всегда находятся под влиянием геополитики, сейчас, например, это конфликт между Ираном и Израилем.
«

"Текущее снижение мировых цен — это краткосрочное следствие рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности".

Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Александр Новак
Вице-премьер
  • Такая ситуация не устраивает большинство ключевых производителей, поэтому стоимость нефти будет корректироваться по мере нивелирования эффекта "рыночных шоков" и примет восходящую динамику.
Мировые цены на нефть начали резко снижаться с апреля, падая ниже 59 долларов и держась примерно на этом уровне до июня. На минувшей неделе из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем цены резко подскочили, но уже отыграли рост. Сейчас нефть марки Brent торгуется около отметки в 74,2 доллара за баррель.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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