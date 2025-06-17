https://ria.ru/20250617/novak-2023276125.html

Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак

Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак - РИА Новости, 17.06.2025

Цены на нефть не устраивают большинство производителей, заявил Новак

Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере уменьшения эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:24:00+03:00

2025-06-17T10:24:00+03:00

2025-06-17T11:45:00+03:00

александр новак

россия

экономика

опек

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть не устраивают большинство главных производителей, поэтому они вырастут по мере уменьшения эффекта "рыночных шоков", заявил вице-премьер Александр Новак в интервью газете "Ведомости" в преддверии ПМЭФ.Основные тезисы"Текущее снижение мировых цен — это краткосрочное следствие рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности".Мировые цены на нефть начали резко снижаться с апреля, падая ниже 59 долларов и держась примерно на этом уровне до июня. На минувшей неделе из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем цены резко подскочили, но уже отыграли рост. Сейчас нефть марки Brent торгуется около отметки в 74,2 доллара за баррель.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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Влада Икрамова

александр новак, россия, экономика, опек